Город-гирлянда. Где полюбоваться световым шоу в Москве

Читайте также

Город-гирлянда. Где полюбоваться световым шоу в Москве

230

Фото: © Агентство «Москва»

Ледяные городки, музыкальные тоннели и тысячи сверкающих огней. Как нарядили столицу к праздникам и где всё это увидеть? Новогодняя инфографика.

<p>Инфографика: © L!FE</p>

<p>Инфографика: © L!FE</p>

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×