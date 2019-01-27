А разве так можно было? Как в Третьяковке произошла кража века

Прошлогодний инцидент с картиной "Иван Грозный и сын его Иван" так ничему и не научил руководство Третьяковской галереи. На этот раз воры среди белого дня и при свидетелях унесли картину Куинджи "Ай-Петри". Это немудрено: из ежегодного бюджета музея в 1 млрд рублей на охрану тратится только 2%.

В столичной Третьяковской галерее произошло беспрецедентное по своей дерзости и простоте похищение, которое уже называют кражей века. Из экспозиции похищена картина русского художника Архипа Куинджи "Ай-Петри". Неизвестный до сих пор парень подошёл к картине, снял её со стены и спокойно ушёл из музея.

Выставки Третьяковской галереи с пугающей периодичностью преследуют скандалы. 25 мая прошлого года пьяный посетитель повредил полотно с Иваном Грозным. Эти случаи заставляют задуматься о том, как в галерее организована безопасность. Уже известно, что систему видеонаблюдения собирались менять только в 2019-м.

Гениальная простота

В фильме "Старики-разбойники" пожилой следователь уговорил друга инсценировать ограбление музея, чтобы затем самому заняться расследованием и доказать начальству, что его ещё рано списывать со счетов. Прикинувшись сотрудниками музея, они преспокойно выносят полотно из музея. Приблизительно такая же ситуация сложилась вечером 27 января в Третьяковской галереи, только никакой инсценировки не было.

— Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас её украл мужик. Спустя 10 минут к месту преступления прибежала бабушка-смотритель с полицейским в телогрейке (обычный патрульный), — пишут авторы телеграм-канала "Музейный сноб".

Посетители сообщили в соцсетях, что приняли вора за работника музея: так уверенно он себя вёл. Он вытащил полотно из рамы, которую бросил тут же, у одной из стен выставки. Сотрудники музея, по словам очевидцев, не проявили "никаких признаков возмущения".

— Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с [безразличным] выражением лица бодрым шагом подошёл к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли. Криков нет, может, работник меняет картину. А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала бальзаковского возраста заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает. Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала, — пишет телеграм-канал "Музейный сноб".

Один из посетителей, по словам очевидцев, так отреагировал на произошедшее: "А что, так можно было?"

Сразу же, как стало понятно про ограбление, охрана организовала досмотр всех посетителей: проверяли пакеты и сумки. Однако было уже поздно. Вор, по всей видимости, покинул здание. Теперь его ищут по записям с камер.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию обратились работники охраны. Они на камерах видеонаблюдения заметили, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.

— Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи. В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", — заявила представитель МВД.

Эксперт из Российской академии художеств предположил, что похитили именно эту картину, исходя из принципов "удобства похищения".

— То, что произошло, можно смело назвать ограблением века. Это именно ограбление, поскольку это открытое похищение. Такого в XXI веке, пожалуй, ещё у нас не было. Явно преследовали эту картину, потому что она написана на картоне. Картон очень легко достать из рамы, в отличие от холста, это целая процедура, — заявил Лайфу Сергей Заграевский — искусствовед, академик Российской академии художеств.

Что касается возможной ценности, то, по словам эксперта, это шедевр.

— Можно сказать только одно: она бесценна. То есть, если предположить, если бы такая вещь продавалась на аукционе, она стоила бы десятки, может, миллионы долларов. Это очень печально, то, что произошло. Я, честно говоря, до сих пор прийти в себя не могу, — заявил Заграевский.

Картины Куинджи редко выставляют на публичные торги. В 2008 году его работа "Берёзовая роща" ушла с нью-йоркского аукциона Sotheby`s за 3 млн долларов. Эксперты говорят, что это максимальная планка для Куинджи. В том же году его картина "Русский пейзаж" была продана почти за 400 тыс. долларов. В 2011 году работа "Перед грозой" ушла за 221 тыс. долларов, а за "Украинскую ночь" в 2007 году частный коллекционер заплатил 213 тыс. долларов.

Это уже не первая кража картин Куинджи. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты художника "Развалины в степи" и "На закате". В 2017 году к розыску картин даже подключали Интерпол. Затем во время ревизии в Вологодской картинной галерее не нашли этюд Куинджи "Днепр" стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

Охрана подождёт

В самой Третьяковке винят в случившемся оптимизацию госрасходов на подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, которая началась несколько лет назад.

Годовой бюджет Третьяковской галереи составляет примерно 1 млрд рублей. Около 70% этой суммы — государственные субсидии на выполнение госзадания, остальное — доходы от оказания платных услуг: продажи билетов, экскурсий, лекций, реализации книжной, сувенирной продукции. В 2017 году музей заработал на продаже билетов и иной коммерческой деятельности 11,1 млн рублей.

— Важная часть бюджета — помощь друзей музея, без поддержки которых мы не смогли бы делать серьёзные выставочные проекты, — утверждает собеседник Лайфа в галерее.

Из ежегодного бюджета музея в 1 млрд рублей на охрану тратится около 2%. Так, по контракту с Росгвардией на 2017 и 2018 годы музей заплатил за охрану 32 миллиона рублей — из расчёта по 16 миллионов в год. За эти деньги гвардейцы круглосуточно дежурят на 16 постах, которые расположены в 15 зданиях из 25. Под вооружённой охраной находятся семь зданий галереи в Лаврушинском переулке, два в Кадашевском переулке, объекты в переулке Васнецова, в Малом Толмачёвском и Большом Левшинском переулках, на Крымском Валу.

Ещё более семи миллионов рублей Третьяковская галерея в 2017–2018 годах потратила на обслуживание и установку сигнализации и других технических систем безопасности.

— Это обслуживание системы пультовой охраны и тревожных кнопок, интегрированных с дежурными частями Росгвардии и отделами полиции, — отмечается в госконтрактах. Меж тем систему видеонаблюдения в музее собрались менять как раз в первой половине 2019-го. Об этом сообщает телеграм-канал "Жаба и гадюка" со ссылкой на контракты Росгвардии.

Толку от этого мало. 25 мая прошлого года пьяный посетитель повредил в Третьяковке знаменитое полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

На что ещё руководство Третьяковки тратило гигантский бюджет? Как выяснил Лайф, точно не на охрану. В Третьяковке работает почти 1200 человек. Средняя зарплата — 40 тыс. рублей. Таким образом, только на зарплату уходит около 500 млн рублей ежегодно.

Есть и другие важные траты. Например, в 2016–2017 годах музей заплатил почти 10 млн рублей за гардеробное обслуживание. В прошлом году музей выделил 39 млн рублей на уборку в зданиях и помещениях галереи на Крымском Валу, а также в Лаврушинском и Толмачёвском переулках.

Согласно техзаданию, уборка зданий музея включала в себя чистку латунных поверхностей, кровель, глубокую размывку мраморных покрытий, протирку стёкол, мытьё люстр, а также озеленение территории галереи и уход за могилами семьи Третьяковых на Новодевичьем и Даниловском кладбищах.

В октябре 2017-го музей купил немецкие светильники по 39,3 тыс. рублей за штуку. Общая сумма контракта составила 4,7 млн рублей.

Ещё 400 тысяч в 2018-м руководство музея направило на доработку собственного сайта "в связи с выявленными в процессе работы сайта новыми или более приоритетными задачами". По условиям этого контракта подрядчик, например, должен был разработать раздел "Онлайн-пожертвования".