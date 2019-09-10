В метро Москвы готовятся к запуску МЦД-1 и МЦД-2

Планируется открыть 66 станций, на 27 из которых будут действовать бесплатные пересадки на метро и МЦК.

В московском метро продолжается подготовка к запуску МЦД-1 и МЦД-2.

Работники подземки начали менять информационные и навигационные таблички. Уже обновлено более 1000 указателей.

— Меняем каждый день, 15–20 минут уходит на один указатель, в день шесть штук убираем, — рассказал Лайфу электромонтёр Андрей Ласман.

Теперь на станциях можно узнать о пересадках на московские диаметры. Открытие МЦД-1 и МЦД-2 состоится до конца этого года. Из 66 станций 27 будут с бесплатными пересадками на метро и МЦК. Всего в Москве появится пять маршрутов МЦД. Полностью они заработают в 2025 году. Диаметры свяжут столицу с городами Подмосковья и значительно сократят время в пути.