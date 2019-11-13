Новый "комфорт" в Западном Дегунино. Как застройщики активно осваивают САО

Пару лет назад купить квартиру в новостройке в САО было достаточно непросто — рынок не был особо развитым, а девелоперы не стремились строить тут новые проекты. Однако благодаря улучшению транспортной доступности северных столичных районов, а следовательно, и улучшению городской среды в них за счёт новых точек притяжения застройщики начали активно осваивать земли на севере Москвы.

Повышенное внимание

Вообще, Северный административный округ столицы — это один из районов Москвы с уже развитой инфраструктурой, прекрасным транспортным сообщением и благополучной экологией. Соседство с уже заселёнными жилыми кварталами, торговыми комплексами и всем необходимым для комфортной жизни стало несомненным плюсом для застройщиков, которые решили вывести свои проекты именно тут.

По данным инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet, с 2018 года в САО открылось девять новых станций Московского метрополитена: "Ховрино", "Хорошёвская", ЦСКА, "Петровский парк", "Окружная", "Верхние Лихоборы", "Селигерская", "Беломорская" и "Савёловская". И именно с этого периода застройщики вывели на рынок 18 новых проектов, большее количество которых как раз и расположилось в районе Западное Дегунино, говорится в аналитическом обзоре компании.

Значительное влияние на развитие жилых проектов в районе Западное Дегунино оказало открытие трёх новых станций метро — в настоящий момент предложение жилья в новостройках этого района представлено в шести проектах комфорткласса, а его объём увеличился в два раза и составляет более 50 тысяч квадратных метров. Конечно, в связи с этим цены на квартиры в новостройках в этом районе также показали существенный рост — 18,6% (155,1 до 183,9 тысячи рублей за кв. м).

Спрос и предложение

Следуя общей тенденции развития в столицу, пришла и группа компаний "Гранель" — один из крупнейших подмосковных девелоперов, портфель проектов которого насчитывает 4,5 млн квадратных метров. ГК "Гранель" уже давно закрепила за собой звание надёжного застройщика — за её плечами не только вовремя сданные собственные объекты строительства, выполнение заявленных сроков передачи ключей всем собственникам квартир, но и помощь бывшим обманутым дольщикам.

Компания в 2019 году анонсировала старт своего флагманского московского проекта — ЖК "Тринити", который расположился на Дмитровском шоссе, всего в 150 метрах от новой станции метро Люблинско-Дмитровской линии "Верхние Лихоборы". Соседство проекта со старейшей транспортной магистралью Москвы — Дмитровским шоссе — также является существенным плюсом, ведь благодаря удобному выезду из ЖК добраться до Садового кольца, ТТК или МКАД не составит никакого труда.

Новый жилой комплекс от ГК "Гранель" представляет собой три монолитных жилых корпуса высотой до 26 этажей. Они будут располагаться на благоустроенной территории площадью 2,15 га. Название новый проект получил звучное и современное — ЖК "Тринити". В компании этот проект называют идеальным трио, которое состоит из уникальной архитектуры, высокого уровня комфорта и, конечно, прекрасной транспортной доступности.

Уют в городе

Сам жилой комплекс сочетает в себе изящные лаконичные черты и яркие цветовые решения, которые на контрасте образуют единый архитектурный ансамбль: высокие арочные проезды с эстетичными фасадами гармонично переплетаются с динамичными силуэтами зданий, которые успокаивают тихие просторные внутренние дворы.

На территории комплекса предусмотрена собственная инфраструктура: салоны красоты, большой двухэтажный фитнес-клуб с бассейном, кафе, детский сад на 100 мест, отделения банков и многое другое, без чего невозможно представить современную жизнь в мегаполисе. Бесспорным преимуществом станет двор без машин: забудьте о заставленных транспортом тротуарах и снующим по дворам машинам — для них будут свои парковочные места на подземном паркинге.

Кроме того, проектом жилого комплекса предусмотрено наличие кладовых помещений в подземных этажах. Благодаря тому что ЖК "Тринити" расположен в самой непосредственной близости от станции метро, а застройщиком является действительно надёжная, по современным меркам, компания, определяется повышенный спрос на квартиры в проекте. А выбрать действительно есть из чего — более 30 видов планировок квартир с отделкой и без: одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, квартиры-студии, а также квартиры с панорамным остеклением и высотой окон два метра. И всё это великолепие доступно покупателям по ценам от 4,4 млн рублей.