План "Крепость". Как здание ФСБ защищено от атаки

Центральное здание Федеральной службы безопасности на Лубянке оцеплено, рядом с местом стрельбы уже развёрнуты подразделения спецназа. Один из нападавших, по неподтверждённым данным, нейтрализован.

Как это работает

Сразу после стрельбы в центре Москвы на всех объектах ФСБ объявлен план "Крепость". Это значит, что все сотрудники, которые находятся в здании на момент получения приказа, должны забаррикадировать двери и окна и экстренно выйти на связь по резервным каналам. На случай проникновения неизвестных, тем более с оружием, как это произошло вечером 19 декабря, есть чёткая инструкция. Дежурные у входа должны дать отпор нападавшим и по возможности обезвредить их (или как минимум задержать до подхода группы быстрого реагирования).

Здесь надо пояснить, что сама группа быстрого реагирования дислоцирована в нескольких минутах от центрального здания ФСБ на Большой Лубянке. Оттуда экипированным бойцам примерно 10 минут хода, но эти 10 минут в случае с вечерними пробками бойцам, с высокой долей вероятности, придётся пройти пешком. Всё то время, что "тяжёлые" (экипированные сотрудники спецназа) продвигаются в район боя с противником, сотрудники центрального аппарата ФСБ должны сидеть, как говорят в таких случаях, "тише воды ниже травы".

Необходимо добавить, что делается это исключительно из соображений безопасности — внутренняя служба безопасности на Большой Лубянке, конечно, есть, но вести длительный бой с подготовленным противником она не в состоянии. Вся надежда в такой ситуации на прибывающий к месту спецназ, в задачи которого входит не только деблокирование самого здания и купирование угрозы, но и "зачистка" всех прилегающих улиц в пределах пары кварталов.

Сколько времени нужно на зачистку

По неподтверждённым данным, нападавшие устроили стрельбу в приёмной ФСБ — месте, в котором работает дежурный офицер. В задачи этого сотрудника входит оперативная работа с заявлениями "особого характера" — сообщениями о готовящихся терактах или просто криминальной активности, среагировать на которую могут оперативники ФСБ. Необходимо добавить, что в центре города, как правило, в постоянной боевой готовности находится сразу несколько групп спецназа ФСБ, к которым, в случае необходимости, "по внешнему периметру" придаются спецназ МВД. На всё про всё спецназу даётся от силы 15 минут — с момента получения приказа каждая минута на счету.

В настоящее время, по сообщениям СМИ и согласно официальному сообщению ФСБ, нападавший на здание на Лубянке был ликвидирован.