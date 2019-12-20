Курок в голове. Мотивы стрелка с Лубянки установит посмертная экспертиза

Следственный комитет разбирается в судьбе 39-летнего жителя подмосковного Подольска Евгения Манюрова, устроившего в четверг вечером бойню около главного здания ФСБ в центре Москвы. К моменту когда спецназ ФСБ успел его уничтожить, Манюров застрелил одного сотрудника спецслужб, и тяжело ранил еще четырёх человек.

На первый взгляд жизнь Манюрова ничем не примечательна — он трудился охранником в разных ЧОПах, увлекался стрельбой. Причины, толкнувшие его на вооружённое нападение на ФСБ, остаются неизвестными.

В первую очередь следователи назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, в каком состоянии находился Манюров, отдавал ли он отчёт своим действиям.

Подобные экспертизы, например, делают в столичном ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского". Фактически это единственный в России специализированный центр, где делают экспертизы для силовиков всех регионов.

Как же проводят экспертизу, если человека уже нет в живых? По словам специалистов, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза позволяет выяснить состояние психического здоровья умершего, психологические особенности его личности, ответить на вопросы, страдал ли он на момент преступления либо на определённую дату каким-то психическим расстройством. Если да, то выяснить, каким именно, а также степень расстройства с медицинской точки зрения.

— Судебная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза может полностью раскрыть поведение преступника до момента, когда была зафиксирована его смерть, — рассказал Лайфу психолог-криминалист Михаил Виноградов.

По словам эксперта, то, что при такой экспертизе нет самого объекта исследования, ничего не меняет.

— Будут запрашивать историю болезни, чем он болел и как, как он себя вёл в жизни, сопоставляется масса разных фактов. Есть близкие, родные, соседи, коллеги, знакомые. Сегодня психолого-психиатрическая экспертиза даёт подробнейший анализ всей личности человека. Точность такой экспертизы максимальна, — добавил Михаил Виноградов.

По его словам, поскольку эксперты будут полностью лишены основного метода психиатрического исследования — интервьюирования пациента, экспертизу доверят только самым высококвалифицированным психиатрам. Главным фактором успеха посмертной экспертизы будет максимальный сбор всех материалов, касающихся психического состояния умершего.

Манюров жил в Подольске, возможно, местные медики ещё при жизни фиксировали его состояние. Например, во время водительской медкомиссии. У Манюрова точно были права, а также ему необходимо было проходить медкомиссию для получения лицензии на оружие. Также эксперты исследуют образцы его почерка и текстов, видео- и аудиозаписи из жизни. Будут опрошены медики, соседи, члены семьи Манюрова, родственники, коллеги и другие люди, которые могут дать информацию о его состоянии.

Результаты экспертизы будут приобщены к уголовному делу. Нюанс заключается в том, что, принимая во внимание невозможность подтверждения факта психического расстройства другими доказательствами, выводы посмертной экспертизы принимаются судом в качестве доказательства по делу.