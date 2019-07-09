Тот, кто жил за МКАД, тот в цирке не смеётся. Как мужики мост построили...

Журналист Игорь Мальцев — о безразличии региональных чиновников к своей работе и о том, как местные жители построили мост через речку за собственные деньги.

Есть в Свердловской области деревня Филькино. Деревня как деревня — всё есть, даже Сбербанк. И речка Каква. Особенно на речке Какве хорошо зимой — потому что тогда через неё можно переходить. А вот летом нельзя — потому что моста через неё не существует. Местные сначала решили сделать всё по всем бюрократическим правилам.

Начали ходить в кабинеты и писать письма: "Постройте, пожалуйста, всемилостивейше, нам хоть какой-нибудь мост, так как безопасной переправы у нас через реку Какву не существует". Местные власти даже проявили внимание — целых два года обещали что-нибудь сделать. И даже бюджет раскрыли — 50 миллионов рублей.

Два года прошли, как одно лето, но ничего не сдвинулось. Вообще-то, 50 миллионов рублей — это почти миллион долларов, чтобы было понятно. Откуда у небогатого района миллион долларов? Попытались решить проблему при помощи местного лодочника — какой русский человек не поможет в беде? Но вода в реке упала, и теперь и не перейти, и не переплыть.

Парадокс. По поводу моста местные власти всё продолжали разводить руками. Но параллельно в ход шла ещё одна бумага, и в июне она выстрелила: "В конце июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК РФ из-за отсутствия безопасной переправы в д. Филькино". "Как полагает следствие, представителями органа местного самоуправления, знающими о сложившейся неблагоприятной для граждан ситуации, до настоящего времени не принято мер по обеспечению людей переправой через реку Какву, отвечающей требованиям безопасности", — говорилось в заявлении СУ СКР от 28 июня. Проблема только в том, что это немножко выстрел мимо, потому что за это время мужики вывернули карманы и собрали 10 000 рублей на постройку моста. И построили.

Только не надо смеяться над разницей 10 000 рублей (цена очень неплохого односолодового виски) и почти миллиона долларов (цена особняка в Испании) — тот, кто жил за МКАД, тот в цирке не смеётся. Не смеётся также и тот, кто понимает, как оно всё устроено в коридорах всяких местных районных "белых домов".

Короче, построили жители деревни Филькино за червонец себе мост мечты, который не стоил никакому бюджету ни копейки. Как говорят хипстеры, "теория малых дел" — просто в реале. Типа если каждый из нас починит рубероидом крышу своего сарая, то и будет вам Швейцария — только в рубероиде.

На самом деле так тоже не работает. Нет никакой Швейцарии из навоза и палок. Потому что на каждый построенный собственными руками за десять тысяч рублей мост придут сначала проверяющие с умным видом. А потом вам начнут рассказывать, что то, что вы сделали, — это "самоуправство" , "самострой", и произносить прочие вечные слова. И будут бить по вашим утомлённым работой рукам. Собственно, так и произошло в деревне Филькино. Как по нотам.

Хорошо, что ещё есть бумага из СКР, которая фиксирует тот факт, что местные власти ничего не сделали для жителей деревни. А так они сами оказались бы виноватыми. Хотя от обвинений в самоуправстве даже такая бумага не поможет.

Мне вот действительно интересно: это просто чья-то глупость или заранее выстроенный план, чтобы люди не смели сами решать свои проблемы за малые деньги, то есть лишая возможности местных чиновников распределять безумные, высосанные из пальца бюджеты? Самое неприятное, что я склоняюсь ко второму ответу. А жителям деревни Филькино — пламенный привет и поддержка. Места у них красивые. И Сбербанк.