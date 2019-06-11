Мотоблогер перед смертью записал видео, как он рулит ногами на скорости 100 км/ч

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Записанный ролик 33-летний мужчина отправил другу, а через несколько часов он был уже мёртв.

Трагедия произошла вечером 11 июня в Подмосковье. Мотоблогер Артём Болдырев, известный под псевдонимом Болт, решил испытать судьбу и попробовать новый способ вождения — ногами. Причём эксцентричный поступок мужчина записал на видео, которое отправил своему другу.

На кадрах видно, как 33-летний мужчина управляет мотоциклом с помощью ног, а стрелка спидометра перевалила отметку 100 км/ч. Сквозь шум едва слышны его слова: "Теория такая: большинство из этих проблем рождаются из-за того, что я *** (равнодушный ко всему человек), каких свет не видывал".

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/kusochek_vselennoi" target="_blank">Артём Витальевич Болдырев</a></p>

Уже через пару часов, как было записано это видео, Артём лежал мёртвым на трассе "Дон". Мужчина погиб на месте после того, как на высокой скорости врезался в "газель", которая двигалась в параллельном направлении. Также отмечается, что на нём не было защитной экипировки. От мотоцикла осталась лишь груда металла.

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