Мотоблогер перед смертью записал видео, как он рулит ногами на скорости 100 км/ч

Записанный ролик 33-летний мужчина отправил другу, а через несколько часов он был уже мёртв.

Трагедия произошла вечером 11 июня в Подмосковье. Мотоблогер Артём Болдырев, известный под псевдонимом Болт, решил испытать судьбу и попробовать новый способ вождения — ногами. Причём эксцентричный поступок мужчина записал на видео, которое отправил своему другу.

На кадрах видно, как 33-летний мужчина управляет мотоциклом с помощью ног, а стрелка спидометра перевалила отметку 100 км/ч. Сквозь шум едва слышны его слова: "Теория такая: большинство из этих проблем рождаются из-за того, что я *** (равнодушный ко всему человек), каких свет не видывал".

Уже через пару часов, как было записано это видео, Артём лежал мёртвым на трассе "Дон". Мужчина погиб на месте после того, как на высокой скорости врезался в "газель", которая двигалась в параллельном направлении. Также отмечается, что на нём не было защитной экипировки. От мотоцикла осталась лишь груда металла.