Фазан выскочил на дорогу и убил мотоциклиста, проломив ему череп через шлем

51-летний Роберт Паттерсон из Уэльса ехал на мотоцикле со скоростью около 100 км/ч, когда на дорогу неожиданно выскочил фазан. Удар о птицу оказался достаточно сильным, чтобы разбить шлем и проломить череп мотоциклиста, сообщает Daily Mail.

Друг Роберта Паттерсона, который ехал рядом с ним, успел заметить лишь мелькнувшее на дороге "облако перьев". Столкнувшись с птицей, мотоциклист сразу же потерял управление и упал на руль.

Что-то, казалось, ударило его — он мгновенно рухнул на мотоцикл и свернул с дороги. До этого мы переговаривались, но после удара он сразу же замолчал Эндрю Эдвардс

Экспертам удалось установить, что убивший байкера фазан весил около 2,7 килограмма. Патологоанатом Марк Лорд убеждён, что смерть Роберта наступила мгновенно — в первую очередь из-за перелома основания черепа. Коронер Северного Уэльса Деви Притчард Джонс уже признал случившееся несчастным случаем.