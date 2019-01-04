Негодяя, который два года сбегал со свиданий, не оплачивая счёт, наконец поймали

Полиция искала 45-летнего мужчину в течение двух лет, за это время он успел поесть на $1 тыс.

Житель Калифорнии почти два года обманывал девушек, чтобы поесть в шикарных ресторанах за их счёт. Пол Гонсалес приглашал своих жертв на ужин, но как только приносили счёт — 45-летний мужчина сбегал под разными предлогами. К счастью, полиции удалось поймать альфонса и сейчас он находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по 10 подобным аферам и теперь грозит до 13 лет заключения, сообщает Fox News.

Восемь женщин в итоге сами заплатили по счетам, ещё двоим пострадавшим ресторан простил долг. Сам Гонсалес, который поел таким способом на сумму $1 тыс., отрицает свою вину.