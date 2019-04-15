Бухгалтер отомстил коллегам, спустив 20 млн компании на наркотики и проституток

Как рассказал адвокат Даррена — Джеймс Росс — во всём была виновата низкая самооценка его клиента. Парня всю жизнь унижали, даже на работе в Mr Clutch. Хоть владелец компании и хорошо относился к Даррену, тот решил отомстить своим коллегам. После его аферы компания почти обанкротилась, и некоторые сотрудники пять месяцев не могли получить зарплату.
Он был хорошим и ответственным работником, засиживался допоздна и перерабатывал. Все четыре года по поводу него не было никаких претензий
Адвокат Джеймс Росс
Из-за постоянных насмешек Даррен стремился к красивой и гламурной жизни, так у него появилась зависимость от неё. Но денег на такие изыски не хватало, поэтому парень принялся "занимать" у фирмы немаленькие суммы. Он верил, что потом всё вернёт, и Даррен даже честно возместил компании первую позаимствованную сумму.
Но, к сожалению, не остальные, и в общей сложности бухгалтер украл у Mr Clutch почти 22 млн рублей. Под конец, догадавшись, что такое вряд ли сойдёт ему с рук, парень решил потратить последние 14 млн за одни выходные. Он направился в элитный мужской клуб, где провёл всю ночь в частной комнате с десятью эскортницами и большим количеством наркотиков.
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