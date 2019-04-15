Бухгалтер отомстил коллегам, спустив 20 млн компании на наркотики и проституток

38-летний Даррен Карвилл из Кента, Англия, на протяжении нескольких лет крал деньги у компании Mr Clutch, чтобы ни в чём себе не отказывать. Теперь парня посадили на два с половиной года, сообщает Daily Mail.

Как рассказал адвокат Даррена — Джеймс Росс — во всём была виновата низкая самооценка его клиента. Парня всю жизнь унижали, даже на работе в Mr Clutch. Хоть владелец компании и хорошо относился к Даррену, тот решил отомстить своим коллегам. После его аферы компания почти обанкротилась, и некоторые сотрудники пять месяцев не могли получить зарплату.

Он был хорошим и ответственным работником, засиживался допоздна и перерабатывал. Все четыре года по поводу него не было никаких претензий Адвокат Джеймс Росс

Из-за постоянных насмешек Даррен стремился к красивой и гламурной жизни, так у него появилась зависимость от неё. Но денег на такие изыски не хватало, поэтому парень принялся "занимать" у фирмы немаленькие суммы. Он верил, что потом всё вернёт, и Даррен даже честно возместил компании первую позаимствованную сумму.

Но, к сожалению, не остальные, и в общей сложности бухгалтер украл у Mr Clutch почти 22 млн рублей. Под конец, догадавшись, что такое вряд ли сойдёт ему с рук, парень решил потратить последние 14 млн за одни выходные. Он направился в элитный мужской клуб, где провёл всю ночь в частной комнате с десятью эскортницами и большим количеством наркотиков.