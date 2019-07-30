Бухгалтер, спустивший 20 млн фирмы на развлечения, заплатит 80 рублей штрафа

38-летний Даррен Карвилл из Кента, Англия, появился в новостях ещё весной этого года. Тогда выяснилось, что парень несколько лет незаметно списывал себе со счетов компании крупные суммы. Но его обман раскрылся, и теперь суд назначил наказание.

Судя по всему, парень в общей сложности украл 262 тысячи фунтов (около 20 миллионов рублей). В последний раз бухгалтер, догадываясь, что его поймают, украл самую большую сумму. Компания оказалась на грани банкротства, а коллеги Даррена не могли получить зарплату за пять месяцев, пишет Lad Bible.

Чтобы удержать компанию по обслуживанию автомобилей, одному из владельцев пришлось занимать деньги у родственников. Также немаленькую сумму выплатили по страховке банки. Но вклад самого Даррена в восстановление фирмы стал минимальным — суд, узнав, что у мужчины нет денег, постановил ему выплатить штраф в один фунт (около 80 рублей).

Дальнейшее внесение средств будет рассматриваться через два с половиной года, когда бухгалтер выйдет из тюрьмы. Тогда, может быть, какую-то сумму будут вычитать из его будущей зарплаты. При этом сам Даррен утверждает, что причиной его поступка стали издевательства коллег и неуверенность в себе. Именно это побудило его спустить целое состояние на алкоголь, проституток и наркотики.

Бухгалтер отомстил коллегам, спустив 20 млн компании на наркотики и проституток