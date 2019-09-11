Кассир обокрал 1300 покупателей, запомнив данные их кредиток с одного взгляда

Порой фильмы про мошенников вызывают чувство, схожее с восхищением, ведь эти люди зачастую поразительно умны и талантливы. Но посетителям торгового центра в Токио, Япония, пришлось встретиться с одним из них в реальной жизни.

34-летний кассир Юсуке Танигучи оказался одним из таких одарённых людей, который направил свой талант в преступное русло, пишет Soranews24. Ничем не примечательный на вид парень обладал уникальной фотографической памятью, позволявшей ему удерживать и воспроизводить огромные объёмы зрительной информации.

Свой дар Танигучи использовал так: он запоминал все данные кредитных карт покупателей, с которыми работал. Юсуке удерживал в голове 16-значный номер карты, имя и фамилию владельца, срок действия и код на обратной стороне, а потом записывал всё это в блокнот. Полученную информацию японец использовал для покупок в Интернете. Приобретённые вещи парень потом сдавал в ломбард, а деньги, по его словам, тратил на еду и квартиру.

Но японца поймали, когда он заказал в Сети две дорогие сумки стоимостью 270 иен (около 164 тысяч рублей по текущему курсу). Вместе с курьерами к нему нагрянула полиция, которая нашла записную книжку с номерами и выяснила, что мошеннику удалось обмануть более 1300 человек. Сумму ущерба полицейским выяснить ещё предстоит.