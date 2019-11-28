Мошенники опять воруют деньги с карт "Сбербанка". Есть ли прививка от вируса?

Для того, чтобы потерять деньги с банковской карты, необязательно "дарить" свои данные посторонним людям, оставлять смартфон или карточку без присмотра или совершать онлайн-покупки на мошеннических сайтах. Достаточно просто уснуть.

Яков приехал к родственникам в пятницу вечером. Пообщался с семьёй, рассказал о работе, об учёбе в университете — он мечтает стать учителем информатики. Поделился воспоминаниями о службе в Росгвардии. Лёг спать. А в четыре утра с его дебетовой карты Сбербанка пропало 190 тысяч рублей.

С Якова на "всякого"

Деньги с карты молодого человека списались четырьмя транзакциями: дважды по 50 тысяч рублей, один раз 89 тысяч, последними были списаны оставшиеся на карте 900 рублей. СМС о списаниях не приходили, уведомлений никаких Яков не получал. Первая транзакция прошла около часа ночи, последняя — примерно в шесть утра.

Днём Яков обнаружил, что денег у него на карте нет. Зашёл в личный кабинет. В истории платежей было указано, что деньги ушли по двум направлениям: HCP Money и RP P2P. В отделении Сбербанка юноше сказали, что с этими названиями компаний сталкиваются впервые.

— Мне не сказали, куда пропали мои деньги. Сказали, что это, скорее всего, вирус. Будут разбираться. Заявления в банк и в полицию я написал 23 октября, Сбербанк сказал, что крайний срок ответа от них — 2 января. Но возможно, что деньги вообще не вернут, — сказал Яков Лайфу.

Аргументом для невозврата средств сотрудники банка называют СМС-уведомления. В их системе указано, что СМС клиент получал, то есть он был в курсе происходящего, поэтому банк может считать себя правым. Но Якову эти сообщения не приходили.

Клиент обратился в Сбербанк за подробной выпиской по своему счёту. Оказалось, что злоумышленники сначала в течение четырёх дней заводили на карту Якова средства: от 50 до 90 тысяч. Уведомлений о поступлениях владелец карты не получал, а в личный кабинет не заглядывал, потому что знал: у него там около 190 тысяч рублей. Когда общая сумма денег Якова и переводов мошенников превысила полмиллиона рублей, все средства были выведены на счёт HCP Money и RP P2P.

За ноябрь HCP Money искали в поисковой системе "Яндекса" 242 человека. Что такое RP P2P, интересовало 163 человек. Доподлинно ещё не известно, стали ли все эти люди жертвами мошенников, но полноценной информации о данных наименованиях нет.

HCP Money и RP P2P — это не организации, а платформы, через которые мошенники могут выводить деньги. То есть это некие посредники между Яковом и теми, кто его деньги забрал. Средства списались на платформы, а кто их получит — Сбербанку уже не известно, как и пострадавшему клиенту.

Что это было?

Если деньги действительно пропали со счёта Якова из-за вирусной атаки, как утверждают сотрудники Сбербанка, то разбирательства, как отмечают юристы, могут идти долго и деньги клиент вернёт не скоро.

В крупной компании по кибербезопасности Лайфу сообщили, что проникновение вируса может случиться в любой системе, Сбербанк — это не исключение. И попасть этот вирус может как с помощью хакерских атак или других внешних факторов, так и изнутри.

— Злоумышленник может быть среди работников банка. Сотруднику куда проще подготовить и пронести вредоносный код, который не будет определяться антивирусными защитами и будет эффективно красть средства с карт клиентов, — добавил специалист по информационной безопасности.

Официальный комментарий Лайфу Сбербанк не предоставил.

Как себя обезопасить?

Абсолютной защиты от вирусов, мошенников и ошибок Сбербанка не существует. Сайт банка рекомендует регулярно менять пароли от приложения и личного кабинета клиента. И предупреждает, что нельзя на устройство, на которое банк высылает СМС-сообщения с подтверждающим одноразовым паролем, устанавливать неизвестные и сомнительные программы.

Совершать покупки на фишинговых сайтах, переводить деньги неизвестным людям и оставлять свои гаджеты без присмотра чревато потерей средств.

И ещё, чтобы хоть как-то обезопасить себя от взлома карты, необходимо настроить и хотя бы раз в месяц актуализировать лимиты трат и списаний. В любом интернет-банке и мобильном банке можно поставить ограничения на покупки и переводы. Система не даст списать больше денег, чем ей разрешил владелец карты.