Экс-участника шоу "Танцы", обманувшего 20 девушек, разыскивают за мошенничество

После проекта танцора стали узнавать и приглашать на мастер-классы, однако этого парню, видимо, оказалось мало. Парень решил зарабатывать деньги мошенническим путём, и теперь две девушки из Казани подали на него заявления, пишет телеграм-канал Mash.
Он основал свою танцевальную группу, обещая, что участницы будут сниматься в клипах популярных исполнителей, и стал собирать деньги на костюмы. В итоге ему удалось обмануть 20 девушек, которые отдали ему "немалые суммы". Об этом рассказала одна из танцовщиц, Аида, в своём инстаграме.
Втирался в доверие и позанимал таким образом у всей группы девочек (а нас было 20 человек плюс-минус) немалые суммы, вводя в заблуждение и рассказывая очень интересные и эмоционально захватывающие истории. У каждой была своя история
Аида
По её словам, парень был довольно изобретателен во лжи и многие отдавали ему деньги, веря в его душещипательные истории. Кому-то Эльсевар рассказывал, что его отец болен раком, кому-то — что он болен сам и должен банку 8 млн. Теперь танцору придётся объясняться перед обманутыми людьми, его разыскивает полиция.
Говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, как он сидит на улице под дождём с пакетом вещей, как ночует в подъезде... Мораль моей басни такова: не ведитесь на альфонсов, девочки
Аида