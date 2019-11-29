Экс-участника шоу "Танцы", обманувшего 20 девушек, разыскивают за мошенничество

Эльсевар Маори Мурадов появился в пятом сезоне танцевального шоу, и хотя покорить проект ему не удалось, он всё же вошёл в топ-50.

После проекта танцора стали узнавать и приглашать на мастер-классы, однако этого парню, видимо, оказалось мало. Парень решил зарабатывать деньги мошенническим путём, и теперь две девушки из Казани подали на него заявления, пишет телеграм-канал Mash.

Он основал свою танцевальную группу, обещая, что участницы будут сниматься в клипах популярных исполнителей, и стал собирать деньги на костюмы. В итоге ему удалось обмануть 20 девушек, которые отдали ему "немалые суммы". Об этом рассказала одна из танцовщиц, Аида, в своём инстаграме.

Втирался в доверие и позанимал таким образом у всей группы девочек (а нас было 20 человек плюс-минус) немалые суммы, вводя в заблуждение и рассказывая очень интересные и эмоционально захватывающие истории. У каждой была своя история Аида

По её словам, парень был довольно изобретателен во лжи и многие отдавали ему деньги, веря в его душещипательные истории. Кому-то Эльсевар рассказывал, что его отец болен раком, кому-то — что он болен сам и должен банку 8 млн. Теперь танцору придётся объясняться перед обманутыми людьми, его разыскивает полиция.