Мы с вами в обсчёте. Как покупателей обманывают на кассе

Казалось бы, в век оплаты картами кассиры уже не могут обсчитывать покупателей. Как выяснилось, это не так. Сотрудники магазинов научились обсчитывать покупателей по-новому.

Способы обмана покупателей на кассе

Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана покупателя. Как правило, это происходит при большом количестве совершённых покупок. В такой ситуации покупатель быстро сортирует покупки по пакетам, расплачивается и уходит, а проверять чек начинает уже дома.

— Если вы набрали 37 позиций, вряд ли заметите, как в чек добавилась пачка молока, коробка конфет или что подороже. Конечно, проверять длинный чек прямо у кассы ужасно неудобно. Поэтому кассиры пользуются этим и начинают обманывать, — привела пример мошенничества генеральный директор сервиса "Право требования" Анна Комракова.

Подмена товарного кода. Обычно штрихкод товара считывает сканер, но иногда кассир вводит его самостоятельно. То есть он может вбить код более дорогого товара, и тогда в сумке у покупателя окажется одна шоколадная конфета, но цена её будет — как за целую коробку.

Обвес. В залах супермаркетов стоят весы для самостоятельного взвешивания товаров. Но в некоторых местах взвешивать вам будет продавец на кассе. Здесь всё просто: недобросовестные кассиры могут подкладывать на край весов тяжёлый предмет или собственный палец, чтобы пробить вам товар по большей цене.

Товары по акции. Этот обман могут раскрыть лишь самые бдительные. Смысл развода в том, что за несколько дней до так называемой акции стоимость товара может увеличиться в несколько раз, а потом на него делается скидка. То есть вам продают товар по той цене, что была изначально.

Двойная оплата одного товара. Это своего рода тест на внимательность покупателя. Кассир может машинально, а может и специально пробить один товар несколько раз.

Что делать обманутым покупателям?

Прежде всего в такой ситуации постарайтесь запечатлеть на фото или видео ценник товара, чтобы в дальнейшем можно было подтвердить расхождение стоимости товара, советует ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. По его словам, то обстоятельство, что факт обсчёта был обнаружен только дома, с правой точки зрения значения не имеет. Вы также можете обратиться с претензией в адрес торговой организации либо в отделение полиции. В ходе проверки сотрудники МВД смогут изъять записи с камер видеонаблюдения и тем самым подтвердить ваши доводы.

— Если случилось так, что обман вы обнаружили у кассы, можно сразу потребовать сравнить стоимость товара по ценнику и по факту оплаты. Обвес, кстати, тоже нужно доказывать на месте — на этот случай есть контрольные весы. Если сотрудники магазина вам отказывают, пишите претензию и оставляйте запись в книге жалоб, — рекомендует Анна Комракова.