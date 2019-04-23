Тор, Железный Человек и ещё 8 супергероев, собравшихся на премьере "Мстителей"

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Тор, Железный Человек и ещё 8 супергероев, собравшихся на премьере "Мстителей"

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Фото © Jordan Strauss

В понедельник, 22 апреля, в конференц-центре Лос-Анджелеса прошла мировая премьера фильма "Мстители. Финал". На красной дорожке выстроились звёзды мировой величины, которые ради такого события как следует принарядились. Лайф собрал несколько самых запоминающихся образов.

Скарлетт Йоханссон (Наташа Романова, она же Чёрная Вдова) со своим парнем Колином Джостом

<p>Фото © O&#39;Connor</p>

Роберт Дауни — младший (Тони Старк, он же Железный Человек) с женой Сьюзан

<p>Фото © Jordan Strauss</p>

Крис Хемсворт (Тор) с женой Эльзой Патаки

<p>Фото © WireImage</p>

Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел)

<p>Фото © Paul Smith</p>

Крис Эванс (Стив Роджерс, он же Капитан Америка)

<p>Фото © EPA</p>

Вин Дизель (он есть Грут)

<p>Фото © O&#39;Connor</p>

Бенедикт Камбербэтч (Стивен Стрэндж, он же доктор Стрэндж) с женой Софи Хантер

<p>Фото © O&#39;Connor</p>

Крис Прэтт (Питер Квилл, от же Звёздный Лорд) с невестой Кэтрин Шварценеггер

<p>Фото © Michael Buckner</p>

Натали Портман (Джейн Фостер)

<p>Фото © O&#39;Connor</p>

Мэтт Деймон (камео Локи в "Тор. Рагнарёк") с женой Люсьяной Баррозо

<p>Фото © Michael Buckner</p>

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