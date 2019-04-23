Тор, Железный Человек и ещё 8 супергероев, собравшихся на премьере "Мстителей"

Скарлетт Йоханссон (Наташа Романова, она же Чёрная Вдова) со своим парнем Колином Джостом
Роберт Дауни — младший (Тони Старк, он же Железный Человек) с женой Сьюзан
Крис Хемсворт (Тор) с женой Эльзой Патаки
Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел)
Крис Эванс (Стив Роджерс, он же Капитан Америка)
Вин Дизель (он есть Грут)
Бенедикт Камбербэтч (Стивен Стрэндж, он же доктор Стрэндж) с женой Софи Хантер
Крис Прэтт (Питер Квилл, от же Звёздный Лорд) с невестой Кэтрин Шварценеггер
Натали Портман (Джейн Фостер)
Мэтт Деймон (камео Локи в "Тор. Рагнарёк") с женой Люсьяной Баррозо
7 звёзд, которые сильно изменились со времён их первой церемонии "Оскар"
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