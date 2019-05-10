Как обычному человеку стать Тором или Чёрной Вдовой: советы тренера "Мстителей"

Чтобы сыграть Чёрную Вдову в последнем фильме о мстителях, Скарлетт Йоханссон пришлось голодать по 15 часов в день и тренироваться на износ. Крису Хемсворту повезло гораздо больше: для роли Тора ему нужно было есть как не в себя.

Эрик Джонсон, персональный тренер Скарлетт Йоханссон, раскрыл секреты её подготовки к съёмкам в блокбастере "Мстители. Финал". В интервью изданию Harper's Bazaar он рассказал, что 34-летняя актриса приходила в форму с помощью жёсткой диеты и интенсивных тренировок: она голодала по 15 часов в день и занималась в спортзале, как "олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике".

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Чтобы добиться желаемого сходства с культовой Сарой Коннор, исполнительница роли Чёрной Вдовы питалась по принципу углеводного чередования. Сначала она употребляла продукты с высоким содержанием углеводов и небольшим количеством жиров, затем — наоборот и так далее. В спортзале упор был сделан на такие упражнения, как "мёртвая тяга", подтягивания и армейский жим.

В то время как Скарлетт Йоханссон сократила потребление пищи, 35-летний Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора, наоборот, начал набирать килограммы: он стал есть по пять раз в день, потребляя минимум 3500 калорий в сутки.

Люк Зокки, старый друг и личный тренер Хемсворта, рассказал, что актёр занимался по программе высокоинтенсивного интервального тренинга и акцентировал внимание на силовых упражнениях. В сочетании с переизбытком калорий это дало богу грома необходимую прибавку в массе.

Готовясь к роли Тора, мы ориентировались на тяжёлый вес и делали более длительные паузы между подходами. Смысл был в том, чтобы заниматься не усерднее, а умнее Люк Зокки

Зокки отметил, что подготовка к последнему фильму отличалась от того, как они с Хемсвортом тренировались до этого. В частности, каждая сессия длилась не больше часа, а занятия проходили не чаще трёх раз в неделю. По мнению Зокки, даже супергероям нужно отдыхать.

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