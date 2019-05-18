Если бы "Мстителей" сняли в 90-х: Круз, Депп и Ди Каприо в роли супергероев

Чёрная Пантера, Брюс Бэннер, Алая Ведьма, Человек-муравей такие, какими мы их знаем
Версия 90-х: те же герои в исполнении Дензела Вашингтона, Дэвида Духовны, Алисии Сильверстоун и Бена Стиллера
Сокол, Железный Человек, Тор
А как вам такой расклад: Эдди Мёрфи, Том Круз, Брэд Питт
Пеппер Поттс, Человек-паук, Квилл и Доктор Стрэндж
Если бы "Мстителей" снимали чуть раньше, их роли могли бы исполнить Шэрон Стоун, Майкл Джей Фокс, Брендан Фрейзер и Киану Ривз
Вижен, Капитан Америка, Соколиный Глаз, Роуди, Оса
Дольф Лундгрен, Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Куба Гудинг и Сандра Буллок просто созданы для этих костюмов
Как обычному человеку стать Тором или Чёрной Вдовой: советы тренера "Мстителей"
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