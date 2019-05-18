Если бы "Мстителей" сняли в 90-х: Круз, Депп и Ди Каприо в роли супергероев

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Если бы "Мстителей" сняли в 90-х: Круз, Депп и Ди Каприо в роли супергероев

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Цифровой художник по прозвищу Мэт представил, как могли бы выглядеть персонажи Marvel в исполнении культовых актёров недалёкого прошлого.

Чёрная Пантера, Брюс Бэннер, Алая Ведьма, Человек-муравей такие, какими мы их знаем

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Версия 90-х: те же герои в исполнении Дензела Вашингтона, Дэвида Духовны, Алисии Сильверстоун и Бена Стиллера

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Сокол, Железный Человек, Тор

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

А как вам такой расклад: Эдди Мёрфи, Том Круз, Брэд Питт

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Пеппер Поттс, Человек-паук, Квилл и Доктор Стрэндж

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Если бы "Мстителей" снимали чуть раньше, их роли могли бы исполнить Шэрон Стоун, Майкл Джей Фокс, Брендан Фрейзер и Киану Ривз

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Вижен, Капитан Америка, Соколиный Глаз, Роуди, Оса

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Дольф Лундгрен, Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Куба Гудинг и Сандра Буллок просто созданы для этих костюмов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/houseofmat/" target="_blank">Instagram/houseofmat</a></p>

Как обычному человеку стать Тором или Чёрной Вдовой: советы тренера "Мстителей"

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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