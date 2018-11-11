Жена, которой муж-изменник нанёс 46 ножевых: Я его простила и буду ждать

21-летняя Шеннон Барнард из Кента, Англия, решила, что жестокое нападение не преграда для настоящей любви, и пообещала дождаться возлюбленного из тюрьмы. Несмотря на то что, по словам врачей, она вообще чудом осталась живой, пишет Metro.

Шеннон узнала, что её 25-летний муж Майкл Барнард изменил ей во время пьяной вечеринки. Девушка решила просто принять этот факт. Но у пары всё равно состоялся не один напряжённый разговор. Спустя две недели она рассказала мужу, как тот её "мучит". И он в ответ пообещал больше не обманывать свою жену и быть "хорошим человеком".

Но наутро проснувшаяся британка обнаружила супруга, стоящего рядом с ножом. Мужчина заявил, что она должна умереть, и несколько раз ударил оружием в грудь и живот. Шеннон попыталась защититься и получила ещё так называемые оборонительные раны. В итоге истязания продолжались, пока на помощь не подоспели его родители. В общей сложности супруг ударил девушку ножом 46 раз. При этом умудрился нанести тяжёлую травму и самому себе.

Я закричала, а потом как-то оказалась в гостиной. После того как он ударил меня ножом, я упала на пол. Его отец в этот момент всё ещё говорил по телефону, и я закричала: "У него нож" Шеннон Барнард, пострадавшая

У Шеннон оказались повреждены внутренние органы, включая лёгкие, печень и кишечник, и шрамы у неё останутся навсегда. Девушка провела в больнице 17 дней. И, по словам врачей, их пациентке очень повезло, что она осталась жива. Но британка быстро забыла о том, что едва не рассталась с жизнью.

Майкла обвинили в покушении на убийство и приговорили к 20 годам лишения свободы. Шеннон тоже пришла в суд и шокировала всех своим заявлением. Когда у неё спросили, простила ли она супруга, девушка ответила: "Конечно". Кроме того, она решила дождаться мужа из тюрьмы, чтобы построить с ним семью. В конце заседания мужчина послал ей воздушный поцелуй.