Муж отказался дать жене пароль от телефона, и канистра бензина была уже наготове

Для 26-летнего Деди Пурнамы домашний скандал закончился смертью, а для 25-летней Ильхам Кахьяни — арестом.

Супруги повздорили, когда муж чинил крышу семейного дома. Девушка пыталась узнать у супруга пароль от его телефона, но тот не спешил удовлетворять её просьбу. В ходе разгоревшегося скандала Деди спустился вниз и ударил жену, пишет Daily Mail.

Тогда супруга схватила канистру с бензином и вылила горючую жидкость на мужа, а затем подожгла с помощью зажигалки. По словам очевидца Оджи, в этот момент он поспешил на помощь жертве и попытался потушить огонь, но мужчина уже успел достаточно сильно обгореть.

Прибывшие на место медики срочно доставили Деди в больницу, где два дня боролись за его жизнь. Но полученные повреждения оказались слишком серьёзными, и в итоге парень скончался. Отчаянную девушку арестовали, она остаётся под стражей, но пока не известно, предъявили ли ей обвинения. Расследование продолжается.