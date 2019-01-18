Муж отказался дать жене пароль от телефона, и канистра бензина была уже наготове

Читайте также

Муж отказался дать жене пароль от телефона, и канистра бензина была уже наготове

1300

Фото: facebook/ChunK's Rasta, AsiaWire/@dedi.purnama.9275

Для 26-летнего Деди Пурнамы домашний скандал закончился смертью, а для 25-летней Ильхам Кахьяни — арестом.

Супруги повздорили, когда муж чинил крышу семейного дома. Девушка пыталась узнать у супруга пароль от его телефона, но тот не спешил удовлетворять её просьбу. В ходе разгоревшегося скандала Деди спустился вниз и ударил жену, пишет Daily Mail.

<p>Деди Пурнама. Фото: AsiaWire/@dedi.purnama.9275</p>

Тогда супруга схватила канистру с бензином и вылила горючую жидкость на мужа, а затем подожгла с помощью зажигалки. По словам очевидца Оджи, в этот момент он поспешил на помощь жертве и попытался потушить огонь, но мужчина уже успел достаточно сильно обгореть.

<p>Деди Пурнама. Фото: facebook/<strong>ChunK&#39;s Rasta</strong></p>

Прибывшие на место медики срочно доставили Деди в больницу, где два дня боролись за его жизнь. Но полученные повреждения оказались слишком серьёзными, и в итоге парень скончался. Отчаянную девушку арестовали, она остаётся под стражей, но пока не известно, предъявили ли ей обвинения. Расследование продолжается.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×