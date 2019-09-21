Увидев такое, девушки точно перехотят выходить замуж: 10 фото с мужскими фейлами

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Фото © Instagram/cassandrakahrimanovic

Отношения в семье не всегда складываются идеально. К этому мы привыкли и готовы работать. Однако есть такие мужья, привычки которых настолько раздражают, что невольно задумываешься, а не издеваются ли они. В подборке ниже — 10 примеров, какими изощрёнными способами мужья бесят своих жен.

Мой муж всегда забывает заменить рулон туалетной бумаги на новый. Сегодня не забыл

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/7vp29b/my_husband_always_forgets_to_put_a_new_roll_of/" target="_blank">ProbablyMiles</a></p>

Кто-нибудь, срочно проведите для этого мужа туториал — как складывать печенье в банку

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BcTP6iQFyVt/" target="_blank">vicki.torka</a></p>

Мой муж лепит эту штуку в местах, откуда я не могу её достать, — чтобы я бесилась. Отлично работает

Kimmer22

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/6ne2sk/my_husband_has_been_sticking_these_in_places_i/" target="_blank">Kimmer22</a></p>

Дорогой муж, не слишком ли много я требую, когда прошу отсортировать столовое серебро после того, как посудомоечная машина всё уже вымыла за тебя?

familiarformula

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/33fiin/dear_husband_is_it_too_much_to_ask_that_you_sort/" target="_blank">familiarformula</a></p>

Мой муж — настоящее чудовище...

thealphatwin

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/7qwb8s/my_husband_is_a_monster/" target="_blank">thealphatwin</a></p>

Ну реально! Кто, чёрт возьми, так делает?!? Тебе не справиться ещё с одним куском банана?!? Буквально на один укус. Припрятал на потом? Ну, очевидно, тебе будет вкусно

katie_seamon

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BJvr8y2B93k/" target="_blank">katie_seamon</a></p>

Когда твой муж кладёт средство для мытья посуды в посудомоечную машину #ПровалыМужей #ЖизньЖенатых

princess.cass

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BR_2_BnjN8d/" target="_blank">princess.cass</a></p>

Как мой муж хранит хлопья

azsmile15

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/8g8auo/how_my_husband_puts_back_cereal/" target="_blank">azsmile15</a></p>

Когда попросила мужа захватить тунца. Вот с чем он пришёл домой...

cassandrakahrimanovic

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bks1SbxhNnG/" target="_blank">cassandrakahrimanovic</a></p>

Вот как мой муж открывает апельсиновый сок

ayannauriel

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/5upygu/how_my_husband_opens_the_orange_juice/" target="_blank">ayannauriel</a></p>

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