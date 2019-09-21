Увидев такое, девушки точно перехотят выходить замуж: 10 фото с мужскими фейлами

Отношения в семье не всегда складываются идеально. К этому мы привыкли и готовы работать. Однако есть такие мужья, привычки которых настолько раздражают, что невольно задумываешься, а не издеваются ли они. В подборке ниже — 10 примеров, какими изощрёнными способами мужья бесят своих жен.

Мой муж всегда забывает заменить рулон туалетной бумаги на новый. Сегодня не забыл ProbablyMiles Кто-нибудь, срочно проведите для этого мужа туториал — как складывать печенье в банку Мой муж лепит эту штуку в местах, откуда я не могу её достать, — чтобы я бесилась. Отлично работает Kimmer22 Дорогой муж, не слишком ли много я требую, когда прошу отсортировать столовое серебро после того, как посудомоечная машина всё уже вымыла за тебя? familiarformula Мой муж — настоящее чудовище... thealphatwin Ну реально! Кто, чёрт возьми, так делает?!? Тебе не справиться ещё с одним куском банана?!? Буквально на один укус. Припрятал на потом? Ну, очевидно, тебе будет вкусно katie_seamon Когда твой муж кладёт средство для мытья посуды в посудомоечную машину #ПровалыМужей #ЖизньЖенатых princess.cass Как мой муж хранит хлопья azsmile15 Когда попросила мужа захватить тунца. Вот с чем он пришёл домой... cassandrakahrimanovic Вот как мой муж открывает апельсиновый сок ayannauriel