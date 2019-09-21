Увидев такое, девушки точно перехотят выходить замуж: 10 фото с мужскими фейлами

Мой муж всегда забывает заменить рулон туалетной бумаги на новый. Сегодня не забыл
Кто-нибудь, срочно проведите для этого мужа туториал — как складывать печенье в банку
Мой муж лепит эту штуку в местах, откуда я не могу её достать, — чтобы я бесилась. Отлично работает
Kimmer22
Дорогой муж, не слишком ли много я требую, когда прошу отсортировать столовое серебро после того, как посудомоечная машина всё уже вымыла за тебя?
familiarformula
Мой муж — настоящее чудовище...
thealphatwin
Ну реально! Кто, чёрт возьми, так делает?!? Тебе не справиться ещё с одним куском банана?!? Буквально на один укус. Припрятал на потом? Ну, очевидно, тебе будет вкусно
katie_seamon
Когда твой муж кладёт средство для мытья посуды в посудомоечную машину #ПровалыМужей #ЖизньЖенатых
princess.cass
Как мой муж хранит хлопья
azsmile15
Когда попросила мужа захватить тунца. Вот с чем он пришёл домой...
cassandrakahrimanovic
Вот как мой муж открывает апельсиновый сок
ayannauriel