Музейные работники уже 30 лет хранят забытую ребёнком игрушку

Теперь представители решили рассказать историю о найденной ими игрушке в соцсетях и получили 24 тысячи сердечек и много тёплых комментариев.

Музей Чидо находится в городе Цуруоке, Япония. Он знаменит коллекцией домов самураев и других зданий эпохи Мэйдзи в западном стиле. И, конечно, в нём есть бюро находок, в котором и оказался игрушечный Дональд Дак. Вероятнее всего, его забыл на парковке кто-то из детей, приезжавший с семьёй на экскурсию.

С тех пор прошло 30 лет, но музей всё ещё надеется, что повзрослевший хозяин вернётся за своим игрушечным другом. Теперь сотрудники решили прибегнуть к помощи соцсетей. Они искупали изрядно запылившегося Дональда, надели на него новый костюмчик и устроили фотосессию, пишет soranews24.com.

История стала популярной в соцсетях, а затем на неё обратили внимание местные СМИ. Если и после этого владелец не найдётся, по словам сотрудников музея, они по-прежнему продолжат "заботиться" об игрушечной утке, которую они по очереди берут с собой на рабочие места.

Пользователей соцсетей очень умилил этот рассказ, и они написали в комментариях много добрых слов в адрес музейных работников.

Очень хорошая история. Мне сразу стало так тепло peak_spider

Я чуть не заплакала EndeMarchen