Музейные работники уже 30 лет хранят забытую ребёнком игрушку

Музей Чидо находится в городе Цуруоке, Япония. Он знаменит коллекцией домов самураев и других зданий эпохи Мэйдзи в западном стиле. И, конечно, в нём есть бюро находок, в котором и оказался игрушечный Дональд Дак. Вероятнее всего, его забыл на парковке кто-то из детей, приезжавший с семьёй на экскурсию.
С тех пор прошло 30 лет, но музей всё ещё надеется, что повзрослевший хозяин вернётся за своим игрушечным другом. Теперь сотрудники решили прибегнуть к помощи соцсетей. Они искупали изрядно запылившегося Дональда, надели на него новый костюмчик и устроили фотосессию, пишет soranews24.com.
История стала популярной в соцсетях, а затем на неё обратили внимание местные СМИ. Если и после этого владелец не найдётся, по словам сотрудников музея, они по-прежнему продолжат "заботиться" об игрушечной утке, которую они по очереди берут с собой на рабочие места.
Пользователей соцсетей очень умилил этот рассказ, и они написали в комментариях много добрых слов в адрес музейных работников.
Очень хорошая история. Мне сразу стало так тепло
peak_spider
Я чуть не заплакала
EndeMarchen
Меня переполняют эмоции! Хоть это и не моя игрушка, я всё равно хочу сказать вам спасибо
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