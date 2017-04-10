Руководство "Премии Муз-ТВ 2017" шокировал райдер Ксении Собчак — фото

Руководство телеканала "Муз-ТВ" определило кандидатуры ведущих очередной собственной музыкальной премии, которая состоится 9 июня в СК "Олимпийский". Грандиозную "Премию Муз-ТВ 2017" доверено провести Дмитрий Нагиеву, Лере Кудрявцевой, Максиму Галкину и Ксении Собчак. Однако последняя уже успела привести в шок организаторов церемонии. Как удалось выяснить Лайфу, руководство "Муза" немало удивил райдер 35-летней телеведущей, значительно превышающий требования её напарников по ведению церемонии. Так, в течение всего дня мероприятия Собчак затребовала себе спецобслуживание и изыски, которые не просят даже мировые знаменитости. В перечне требований Ксении: мобильная детская с пеленальной прямо на площадке, дорогостоящие блюда из лучших ресторанов Москвы (к примеру, роллы с хумусом и индейка, приготовленная по сложной технологии су-вид ), определённый цвет и температура приборов и необходимость приезда отдельного персонала и стилистов в гримёрную задолго до прибытия самой звезды. В распоряжении Лайфа оказался затейливый райдер Ксении Анатольевны, обустройство которого на концертной площадке обойдется, по самым скромным расчётам, для организаторов в сумму около 250 000 рублей.

Как рассказали Лайфу источники на телеканале, они уже сейчас намерены переговорить с менеджментом Собчак о существенном сокращении запросов телеведущей.

— Мы действительно обсуждаем с Собчак её условия и требования на площадке, но раскрывать подробности переговоров не имеем права, это служебная информация, — пояснили Лайфу ситуацию в пресс-службе канала "Муз-ТВ".