Южнокорейский бойз-бэнд использовал одежду СС, прославляя бомбардировки Японии

Еврейская правозащитная организация потребовала извинений от южнокорейской музыкальной группы BTS. Как сообщает The Guardian, правозащитники обвинили музыкантов в ношении нацистских символов и прославлении бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Поводом для скандала стала футболка одного из участников группы, в которой он явился в студию японского телешоу Music Station. На одежде был изображён ядерный взрыв и нанесён лозунг, посвящённый освобождению Кореи от Японского правления. В результате эфир с участием музыкантов пришлось отменить.

Позже в Сети появились снимки, датированные 2014 годом, — на них участник BTS позирует в головном уборе с эмблемой одного из подразделений СС. Утверждается, что это не первое появление музыканта в провокационном головном уборе.

Припомнили участникам поп-группы и фотографии у мемориала холокоста в Берлине, и кадры, на которых они держат в руках флаги с символами, напоминающими свастику. Всё это заставило раввина Абрахама Купера заподозрить музыкантов в попытках "стереть уроки истории".

Очевидно, что эта группа обязана извиниться перед народом Японии и жертвами нацизма Раввин Абрахам Купер

Как отмечает исследователь Эллиот Бреннан, в настоящий момент в Южной Корее существует мода на так называемый нацистский шик. Это связано с тем, что молодые жители азиатских стран хуже западных ровесников осознают страшную роль, которую Третий рейх сыграл в истории человечества. Ранее в подобном скандале уже оказалась замешана южнокорейская поп-группа Pritz. Два года назад их обвинили в симпатиях к нацистам из-за сценического костюма, включавшего чёрные рубашки с красными повязками.

Отметим, что участники BTS извинились перед поклонниками за сорванное выступление, но пока никак не прокомментировали ситуацию с нацистской символикой и провокационной футболкой.