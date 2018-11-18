Сражающийся с раком диджей из Самары превратил ощущения от химиотерапии в музыку

Страшные болезни по-разному влияют на людей: кто-то опускает руки, кто-то полностью переосмысливает жизнь, а кто-то начинает заниматься творчеством. 28-летний Вадим Inhumane из Самары оказался из последних — когда врачи диагностировали у него рак лимфатической системы, он вернулся к написанию музыки, которое забросил почти десять лет назад. В своём новом альбоме он передал впечатление от лечения, которое, к сожалению, всё ещё продолжается.

Вадиму 28 лет, и уже полтора года он борется с лимфомой Ходжкина. За спиной больше десяти курсов химиотерапии и недели, проведённые практически в полной изоляции. И единственное, что помогало Вадиму справляться с ужасным самочувствием и вынужденным заключением, — музыка, а именно техно-драм-н-бейс.

Пока я был в больнице, друзья периодически скидывали мне свои треки, и я такой: О! Ну надо же, я думал, техно-ДНБ умер ещё в 2010-м! Вадим Inhumane

Сперва парень слушал чужие композиции, а потом понял, что этого недостаточно — негативные эмоции требовали выхода. Да и друзья настаивали, что хватит прохлаждаться в больнице — пора возвращаться к творчеству.

В промежутках между первыми курсами химии я особо не выходил из дома, было тяжело и холодно, поэтому писал, писал быстро, много и, по словам ребят, хорошо Вадим Inhumane

Увы, первая линия химиотерапии не подействовала и врачам пришлось попробовать более жёсткие методы лечения — терапию DHAP. Такое лечение имеет множество побочных эффектов — от жуткой слабости и тошноты до непрекращающегося звона и шума в ушах. К тому же пациенты буквально заперты в больничных стенах — из-за сниженного иммунитета любая инфекция для них может стать смертельной. Но именно это состояние подтолкнуло музыканта к активному творчеству.

Я старался максимально погрузить слушателя внутрь своей головы, чтобы он почувствовал лёгкость и отрешённость, увидел, что всё внешнее не так важно — важно, что внутри, и освободился Вадим Inhumane

Друзья-музыканты помогли Вадиму записать и выпустить альбом, который получил название Cytarabinum — в честь одного из препаратов химиотерапии, эффект от которого "впечатлил" парня сильнее всего. Отметим, что ощущения от лечения переданы отлично — об этом мы можем говорить с уверенностью, так как автор этого материала испытал действие терапии DHAP на себе.

Моя музыка является выплеском эмоций, полученных от лечения, и частично передаёт мое личное восприятие от содержания в закрытом помещении под действием сильных препаратов Вадим Inhumane

Увы, для Вадима музыкальный альбом стал лучшим результатом этого лечения — терапия так и не помогла ему справиться с болезнью. А ведь первые симптомы — слабость, утомляемость и кожный зуд — появились у Вадима ещё два года назад. Но сразу поставить верный диагноз медикам не удалось, поэтому парня почти полгода лечили от несуществующих болезней. Когда он попал к онкологам, лимфома Ходжкина уже успела сильно ударить по организму.

Из первого посещения врача я чётко запомнил только начало: "Ты знаешь что-нибудь о своей болячке? Болезнь у тебя смертельная, стадия запущенная..." А дальше я смутно помню, в голове была только пустота, как будто смотришь телик без звука Вадим Inhumane

Полностью я осознал глубину этой Марианской впадины на третий день после операции, в курилке. До меня как-то разом дошло, что все эти ежедневные дела, обещания, какие-то планы — труха, и в тот момент я вслух непроизвольно сказал: "Это залёт, солдат" Вадим Inhumane

Сейчас музыкант проходит экспериментальное лечение иммунными препаратами, и предсказать его результат пока невозможно. Поэтому планов на будущее парень не строит, хотя и продолжает заниматься музыкой и даже выступать.

Однозначно, я не смогу и не буду жить так, как жил до болезни. Многое переосмыслено, многое пережито. Например, я понял, что строить планы заранее не имеет никакого смысла Вадим Inhumane