72-летний старик сам пишет трэп-музыку, настолько крутую, что все продюсеры его

Артуру Дюбуа было 66 лет, когда он сделал свой первый бит. Теперь он звезда соцсетей: треки пожилого музыканта набирают популярность в "Твиттере".

Когда 72-летний Артур Дюбуа пришёл в студию звукозаписи, он наткнулся на недоумевающие взгляды. Но очень скоро всё изменилось. Шесть лет назад пенсионер начал осваивать музыкальное оборудование и софт, а теперь даже маститые музыканты разводят руками: такого они ещё не видели. Вернее, не слышали.

Первооткрывателем битмейкера-самородка стал продюсер из Чикаго Андре Дэниелс. Он разместил видео первой встречи с Артуром, который пришёл к нему в студию, у себя в "Твиттере".

Всё начиналось как хобби. Дюбуа неожиданно для себя и родных увлёкся хип-хопом и стал сочинять собственные биты.

Сначала получалось не очень хорошо. Я с детства любил слушать музыку, но никогда не думал, что буду сам заниматься ею. Трэп я услышал, когда мне было уже за 60. Мне так понравилось, что я решил попробовать сделать что-нибудь похожее сам Артур Дюбуа

В какой-то момент Артур решил, что пора переходить на новый уровень. Он отправился в ближайшую звукозаписывающую студию, ролик о которой увидел в Интернете, чтобы получить экспертную оценку своих творений.

Я сказал Артуру, что наша студия — для детей. Но в итоге он всё-таки уговорил меня послушать хотя бы один трек. Я включил его, и у меня отвисла челюсть. Как такое мог сделать дедушка? Андре Дэниелс

По словам Артура, прежде чем написать первый бит, он прочитал всю возможную информацию о том, как это делается, а потом научился пользоваться соответствующими приложениями. Его старания не пропали даром. Дэниелс оценил талант Артура, пообещав ему помочь, и даже завёл для него страницу в "Твиттере".

Когда он пришёл, то сказал, что набрался смелости, чтобы наконец выйти из зоны комфорта, и спросил, могу ли я помочь ему со студийной работой. Это был взрыв мозга! Андре Дэниелс

После того как Дэниелс выложил видео с Артуром в свой твиттер, о нём узнали все. Подавляющее большинство пользователей Сети отметили, что активная жизненная позиция Артура достойна уважения. Один из них написал: "Моему отцу 72, как и Артуру. Хочу, чтобы он тоже нашёл себя в чём-то".

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