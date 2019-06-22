Что сделала слава с легендарными рок-группами: 20 фото до и после

Linkin Park
Depeche Mode
Rolling Stones
AC/DC
The Beatles
Metallica
Green Day
Iron Maiden
Beastie Boys
Nine Inch Nails
Linkin Park
Depeche Mode
Rolling Stones
AC/DC
The Beatles
Metallica
Green Day
Iron Maiden
Beastie Boys
Nine Inch Nails
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