Что сделала слава с легендарными рок-группами: 20 фото до и после

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Фото © Instagram/linkinpark, Twitter/HuffPost

Сейчас не возникает сомнений, что перед нами легенды. Но когда-то они только начинали свой путь успеха, пройдя через тернии к звёздам. Кто-то встречал под их треки молодость, кто-то взрослел. Творчество этих групп точно застало не один первый поцелуй и подростковый кризис. Но как изменились сами музыканты? Какими стали рокеры, достигнув славы, — от альтернативщиков Linkin Park до легендарной ливерпульской четверки — смотрите ниже.

Linkin Park

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/linkinpark/" target="_blank"><strong>linkinpark,</strong></a><strong> Twitter/</strong><a href="https://twitter.com/HuffPost" target="_blank"><strong>HuffPost</strong></a></p>

Depeche Mode

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BillGrayAuthor" target="_blank"><strong>BillGrayAuthor,</strong></a><strong> Pinterest / </strong><a href="https://www.pinterest.ru/actorkat/" target="_blank"><strong>Katrina Stevenson</strong></a></p>

Rolling Stones

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therollingstones/" target="_blank"><strong>therollingstones</strong></a></p>

AC/DC

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ACDC_BRASIL" target="_blank"><strong>AC</strong></a><a href="https://twitter.com/ACDC_BRASIL" target="_blank"> </a><a href="https://twitter.com/ACDC_BRASIL" target="_blank"><strong>⚡️DC BRASIL‏</strong></a><a href="https://twitter.com/ACDC_BRASIL" target="_blank"> @</a><a href="https://twitter.com/ACDC_BRASIL" target="_blank"><strong>ACDC_BRASIL, </strong></a>Pinterest / <a href="https://www.pinterest.com.au/mahler02/" target="_blank"><strong>Ric Wozniak</strong></a></p>

The Beatles

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/thebeatles/" target="_blank"><strong>thebeatles</strong></a></p>

Metallica

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/HeavyMetalNHardRock/" target="_blank">Heavy Metal n&#39; Hard Rock</a></p>

Green Day

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/greenday/" target="_blank"><strong>greenday</strong></a></p>

Iron Maiden

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ironmaiden/" target="_blank"><strong>ironmaiden</strong></a></p>

Beastie Boys

<p>Фото © rocker.press</p>

Nine Inch Nails

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nineinchnails/" target="_blank"><strong>nineinchnails</strong></a></p>

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