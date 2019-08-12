В Москве из-за передозировки наркотиков погибла известная DJ и модель Playboy

Известие потрясло преданных фанатов 29-летней Жанны Рассказовой в понедельник, 12 августа.

Как сообщили очевидцы, накануне девушке стало плохо и она даже потеряла сознание. Ей сразу же вызвали скорую, но медики помочь Жанне не смогли. По предварительным данным, в смерти девушки виновата передозировка наркотиков, пишет Рен-ТВ.

Под снимками Жанны поклонники её творчества уже оставляют грустные комментарии, выражая соболезнования родным и близким, а некоторые всё ещё надеются, что это какая-то злая и глупая шутка.

О самой девушке известно немного. Она родилась в Киеве в 1990 году, с детства увлекалась музыкой, с чем и связала свою профессию в дальнейшем. Теперь, к своим 29 годам, Жанна уже добилась неплохих результатов в музыкальной сфере и выпустила несколько альбомов.

Привлекательная внешность Жанны и её отличная фигура не были дарованы ей свыше, а заработаны упорным трудом. Жанна обожала спорт и фитнес и заваливала свои аккаунты в соцсетях снимками с тренировок, мотивируя своей целеустремлённостью и других. А несколько лет назад это позволило ей стать девушкой месяца по версии журнала Playboy.

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