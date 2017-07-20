Рок-н-ролл, наркотики, самоубийства. Семь музыкантов, которые совершили суицид

Солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон ушёл из жизни в возрасте 41 года. Музыкант покончил с собой, тяжело переживая кончину близкого друга Криса Корнелла, который тоже свёл счёты с жизнью пару месяцев назад. Лайф вспомнил ещё о семерых рок-музыкантах, которые добровольно ушли из жизни.

Джим Моррисон, фронтмен группы The Doors. Умер в возрасте 27 лет. Найден в мужском туалете со следами намеренной героиновой передозировки. Обложка альбома The Very Best of The Doors (2007)

Журнал Rolling Stone включил Джима Моррисона в список 100 величайших певцов всех времён. Его любили женщины, а популярность группы The Doors росла в геометрической прогрессии, как и его героиновая зависимость. Джим с юности увлекался наркотиками, мистицизмом, часто впадал в депрессии, и в результате стал членом "Клуба 27" — списка рок-музыкантов, которые при различных обстоятельствах уходили из жизни в возрасте 27 лет. И таких немало.

Курт Кобейн, солист Nirvana Ещё один член "Клуба 27". У него были алкоголь, плохое настроение и ружьё. Фото: Архив "КиноПоиска"

Детство Курта было сложным: он рос в трейлере, мать работала официанткой в кафе, а в свободное время устраивала свою личную жизнь, а не занималась сыном. Он постоянно находился в депрессии, параллельно пытаясь побороть пристрастие к героину, и ушёл в зените своей славы. 8 апреля 1994 года тело музыканта обнаружил электрик, который пришёл в дом Кобейна, чтобы установить сигнализацию. Через стеклянную дверь оранжереи он увидел лежащего на полу солиста Nirvana, ружьё и лужу крови.

Йен Кёртис, вокалист и автор всех текстов песен группы Joy Division Покончил с собой под песню Игги Попа. Ему было 23. Фото: wikipedia.org/

Йен Кёртис был депрессивным, мрачным, но бесконечно талантливым человеком. От завораживающего драматизма Joy Division фанатели все, но в мае 1980 года, несмотря на то что группа была на волне популярности, Кёртис совершенно неожиданно решил наложить на себя руки. В кладовке нашёл верёвку для сушки белья, а в проигрыватель поставил пластинку Игги Попа. Тело нашла его жена.

Крис Корнелл, солист Soundgarden Смерть музыканта наступила от механической асфиксии. Фото: © Flickr/el daniel

Пожалуй, одно из самых загадочных и необъяснимых самоубийств. Тело Криса обнаружили 18 мая текущего года в ванной комнате одного из детройтских отелей. Всего за несколько часов до самоубийства он анонсировал своё выступление вместе с группой Soundgarden, да и в целом, как говорят друзья и родные, не особо жаловался на жизнь.

Брэд Делп, фронтмен группы Boston Кризис среднего возраста и угарный газ. Фото: архив Rolling Stone

Одноимённый альбом группы Boston стал одним из самых коммерчески успешных дебютов в истории рок-музыки. Он разошёлся тиражом более 17 миллионов экземпляров. Второй был чуть менее успешным, третью пластинку со скрипом взяли на радио, хотя затем она всё же "выстрелила". А затем о рокерах из Boston фанаты стали слышать всё реже и реже. Трудяга и музыкант Брэд Делп тяжело переживал творческие неудачи, а в возрасте 55 лет свёл счёты с жизнью. Тело со следами намеренного отравления угарным газом обнаружила невеста рокера.

Томми Март, саксафонист The Killers Усталость и ружье. Фото: официальный сайт The Killers

Талантливый саксофонист, участник популярной группы The Killers свёл счёты с жизнью в 33 года. Как музыкант он сотрудничал с Big Friendly Corporation и Black Camaro. Как бизнесмен — работал управляющим по маркетингу в сети заведений Hard Rock в Лас-Вегасе. Брался за любую возможность заработать, мало спал и перегорел.

Марк Линкус. Основатель Sparklehorse Недооценённость. Огнестрел. Фото: wikipedia.org/

"Тихий гений" Марк Линкус создал рок-группу, которую после его смерти журналисты влиятельных музыкальных изданий признают одной из самый недооценённых. Пытаясь выбиться в мировые чарты, Sparklehorse как будто-бы осталась на уровне достойных кавер-исполнителей, но не более того. Уже переживший однажды клиническую смерть от передозировки антидепрессантов, Линкус тяжело переживал своё положение "на вторых ролях". В 2010 году его нашли в квартире с простреленной головой.