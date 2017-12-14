Лана Дель Рей выложила фото с покойной Эми Уайнхаус в машине

В своём "инстаграме" американская певица Лана Дель Рей выложила фото, на котором она сидит в одной машине вместе с легендарной Эми Уайнхаус.

Армия поклонников Ланы Дель Рей принялись гадать, реальное ли это фото или фотошоп. Ведь певица никогда не скрывала, что является большой поклонницей Уайнхаус: в честь неё она даже набила себе татуировку с надписью Amy на запястье левой руки.

Пользователь fatma.ghalan предположил, что американская певица всё-таки прибегла к фотошопу: "Это фото — подделка. Посмотрите, как выпирает лоб Эми!". Другой фанат Рей с ником joanawx поверил в фото, написав в комментариях: "Два ангела сидят вместе. Теперь остался один... и дорога у них тоже одна...".

Развеять сомнения пользователей удалось пользователю tselekoglu, который признался, что именно он делал это "фото". В качестве доказательства он сделал скриншот записи, опубликованной четыре года назад на Tumblr.

"Я помню, что загружал это фото 5 сентября 2013 года. В углу справа стоят мои инициалы. Как можно поверить в реальность этой фотки, если Эми умерла раньше, чем Лана стала знаменитой?".

Он объяснил, что сделал несколько подобных коллажей, где Эми и Лана вместе.

"Я услышал песню Blue Jeans и мне показалось, что Лана чем-то похожа на Эми... Я подумал, почему бы не сделать их вместе с помощью фоторедактора? Они были бы отличными подругами, только жаль, что Эми больше нет с нами", — написал tselekoglu в комментариях.