Мать пишет. Почему началась охота на Элджея

Концерт рэпера Элджея в Якутске был отменён по решению организаторов. Поводом стали призывы запретить выступления артиста и угрозы в соцсетях, появившиеся после публикации фейкового "письма Элджею" от "мамы" одной из его фанаток, которая якобы умерла на танцполе под песни рэпера. Лайф разбирался, какой вред он может причинить нашим детям.

20 ноября новосибирский писатель Александр Бессонов на своей страничке в социальных сетях опубликовал вымышленное "письмо Элджею". В нём убитая горем мать рассказывает, как её дочь Ольга заслушивалась песнями Элджея, а потом искала, где купить наркотики. В итоге девочка смогла купить их, и на выпускном вечере сердце подростка не выдержало, Оля умерла.

Александр Бессонов написал, что данный текст — это художественный вымысел. В комментариях он саркастично отвечает: "Я толерантен. Но когда дети в машине запели: "Экстези нас унеси" — я не сдержался", "Цель рассказа к призыву самоцензуры "творцов". Он (Элджей. — Прим. ред.) не один такой, эта тенденция, и она мне не нравится".

Несколько крупных СМИ приняли историю за чистую монету и сообщили читателям и зрителям, что песни Элджея доводят подростков до летального исхода.

Всё это сильно повлияло на общественное мнение в Якутии. В Якутске, где у рэпера должен был пройти концерт, местные жители писали гневные комментарии в социальных сетях. Например, юзер greenway_ykt_larisa пишет в "Инстаграме": "А вы слышали, о чём он поёт? Пропаганда наркотиков, психотропных веществ. Пагубно влияют на подростков". Под хештегом #якутияпротивэлджея в "Инстаграме" 34 публикации.

Дело дошло до того, что самому рэперу начали поступать угрозы расправы. "Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города", — сообщили организаторы концерта.

Менеджер артиста Николай Фомин сказал, что проблемы с концертом в Якутске начались после публикации фейкового "письма" Александра Бессонова. Ситуацию в Якутске Николай Фомин назвал странной историей, похожей на заказуху.

Концерт в Якутске и в последующих городах тура был обозначен возрастным цензом "18+". Ранее концерты проходили по категории "16+". Согласно ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", на концертах "16+" не допускается исполнение песен, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков, не разрешается петь про смерть и несчастные случаи, а также про развратные действия. Но возрастной ценз на концертах носит рекомендательный характер. При наличии билета несовершеннолетнего зрителя пустят на концерт, а ответственность за "вред здоровью и развитию" от песен артиста лежит на родителях ребёнка.

По словам замначальника по воспитательной работе управления образования Якутска Егора Охлопкова, после многочисленных жалоб горожан прокуратура региона направила письмо в управление образования. В нём требовалось на основании федерального закона "О защите детей от информации" провести работу с родителями и законными представителями детей. Прокуратура требовала во всех школах на родительских собраниях объяснить мамам и папам, что песни рэпера Элджея могут негативно повлиять на детей.

— Родители с интересом воспринимали информацию об этом исполнителе. Обсуждали, что песни про употребление алкоголя и наркотиков, про беспорядочные половые связи детям слушать не нужно. Большинство родителей не знали про существование такого исполнителя. Я вам больше скажу, оказалось, далеко не все дети слушали этого рэпера. Но из-за всей шумихи, которая сейчас поднялась, — они его послушали, наверное, некоторым он понравился. Сделали рекламу, называется, — говорит Егор Охлопков.

Чиновник утверждает, что никаких требований отменить концерт, не пускать детей на выступление Элджея и запретить его песни от администрации Якутска не было. Были рекомендации.

Психотерапевт Ксения Эвнина отмечает, что песни про "в стакане газировка, а у нас передозировка" сильно влияют на подростков. В сензитивном периоде становления личности человек очень чувствителен к любого рода пропаганде. В этом возрасте дети отказываются от авторитета родителей и ищут себе новый авторитет. Это нормально. Вопрос в том, кого подростки себе выберут.

— Если человек в подростковом возрасте много слышит про любое девиантное поведение, он начинает к этому присматриваться. Может поддаться влиянию. Если он слышит про алкоголь или секс — это становится для него важным. Но нельзя винить во всём только пропаганду. То, как подросток воспринимает информацию вокруг, зависит от того, насколько хорошо он чувствует себя в семье. Если у подростка есть тыл, если он знает, что родители его всегда поймут, то он становится устойчивым к деструктивным идеям, — говорит Ксения Эвнина.

По словам психотерапевта, подросткам нравится ходить на "хулиганские концерты" рэперов, потому что на них происходит мощный выброс гормонов. Музыка, танцы, толпа. Критичное восприятие и интеллектуальные способности снижаются. Есть ощущение единения. Для любого недолюбленного родителями человека эта атмосфера будет привлекательной. Поэтому, как отмечает психотерапевт, негодующим родителям нужно прежде всего предъявлять претензии к себе, а не ко "рваным джинсам" Элджея.