Мать пишет. Почему началась охота на Элджея
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
20 ноября новосибирский писатель Александр Бессонов на своей страничке в социальных сетях опубликовал вымышленное "письмо Элджею". В нём убитая горем мать рассказывает, как её дочь Ольга заслушивалась песнями Элджея, а потом искала, где купить наркотики. В итоге девочка смогла купить их, и на выпускном вечере сердце подростка не выдержало, Оля умерла.
Александр Бессонов написал, что данный текст — это художественный вымысел. В комментариях он саркастично отвечает: "Я толерантен. Но когда дети в машине запели: "Экстези нас унеси" — я не сдержался", "Цель рассказа к призыву самоцензуры "творцов". Он (Элджей. — Прим. ред.) не один такой, эта тенденция, и она мне не нравится".
Несколько крупных СМИ приняли историю за чистую монету и сообщили читателям и зрителям, что песни Элджея доводят подростков до летального исхода.
Всё это сильно повлияло на общественное мнение в Якутии. В Якутске, где у рэпера должен был пройти концерт, местные жители писали гневные комментарии в социальных сетях. Например, юзер greenway_ykt_larisa пишет в "Инстаграме": "А вы слышали, о чём он поёт? Пропаганда наркотиков, психотропных веществ. Пагубно влияют на подростков". Под хештегом #якутияпротивэлджея в "Инстаграме" 34 публикации.
Дело дошло до того, что самому рэперу начали поступать угрозы расправы. "Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города", — сообщили организаторы концерта.
Менеджер артиста Николай Фомин сказал, что проблемы с концертом в Якутске начались после публикации фейкового "письма" Александра Бессонова. Ситуацию в Якутске Николай Фомин назвал странной историей, похожей на заказуху.
Концерт в Якутске и в последующих городах тура был обозначен возрастным цензом "18+". Ранее концерты проходили по категории "16+". Согласно ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", на концертах "16+" не допускается исполнение песен, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков, не разрешается петь про смерть и несчастные случаи, а также про развратные действия. Но возрастной ценз на концертах носит рекомендательный характер. При наличии билета несовершеннолетнего зрителя пустят на концерт, а ответственность за "вред здоровью и развитию" от песен артиста лежит на родителях ребёнка.
По словам замначальника по воспитательной работе управления образования Якутска Егора Охлопкова, после многочисленных жалоб горожан прокуратура региона направила письмо в управление образования. В нём требовалось на основании федерального закона "О защите детей от информации" провести работу с родителями и законными представителями детей. Прокуратура требовала во всех школах на родительских собраниях объяснить мамам и папам, что песни рэпера Элджея могут негативно повлиять на детей.
— Родители с интересом воспринимали информацию об этом исполнителе. Обсуждали, что песни про употребление алкоголя и наркотиков, про беспорядочные половые связи детям слушать не нужно. Большинство родителей не знали про существование такого исполнителя. Я вам больше скажу, оказалось, далеко не все дети слушали этого рэпера. Но из-за всей шумихи, которая сейчас поднялась, — они его послушали, наверное, некоторым он понравился. Сделали рекламу, называется, — говорит Егор Охлопков.
Чиновник утверждает, что никаких требований отменить концерт, не пускать детей на выступление Элджея и запретить его песни от администрации Якутска не было. Были рекомендации.
Психотерапевт Ксения Эвнина отмечает, что песни про "в стакане газировка, а у нас передозировка" сильно влияют на подростков. В сензитивном периоде становления личности человек очень чувствителен к любого рода пропаганде. В этом возрасте дети отказываются от авторитета родителей и ищут себе новый авторитет. Это нормально. Вопрос в том, кого подростки себе выберут.
— Если человек в подростковом возрасте много слышит про любое девиантное поведение, он начинает к этому присматриваться. Может поддаться влиянию. Если он слышит про алкоголь или секс — это становится для него важным. Но нельзя винить во всём только пропаганду. То, как подросток воспринимает информацию вокруг, зависит от того, насколько хорошо он чувствует себя в семье. Если у подростка есть тыл, если он знает, что родители его всегда поймут, то он становится устойчивым к деструктивным идеям, — говорит Ксения Эвнина.
По словам психотерапевта, подросткам нравится ходить на "хулиганские концерты" рэперов, потому что на них происходит мощный выброс гормонов. Музыка, танцы, толпа. Критичное восприятие и интеллектуальные способности снижаются. Есть ощущение единения. Для любого недолюбленного родителями человека эта атмосфера будет привлекательной. Поэтому, как отмечает психотерапевт, негодующим родителям нужно прежде всего предъявлять претензии к себе, а не ко "рваным джинсам" Элджея.
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