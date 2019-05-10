15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть

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15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть

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Пользователи Сети обсуждают дизайн упаковки винила, выпускавшегося в ныне не существующей Югославии. Глядя на обложки этих альбомов, испытываешь чувство смятения, потому что непонятно — смеяться или плакать. А вот что пишут в комментариях к этим изображениям.

<p>Фото: © discogs.com</p>

Что-то я не видел его на "Энтерпрайзе"...

Withnail

<p>Фото: © discogs.com</p>

Храбрая женщина!

Biljana Malesevic

<p>Фото: © discogs.com</p>

На бедолагу в жёлтом, должно быть, напали дикие звери

Isabelle

<p>Фото: © discogs.com</p>

Югославская версия мамы Стифлера

Marky Mark And The Funky Bunch

<p>Фото: © discogs.com</p>

Это же готовый мем!

nothanks

<p>Фото: © discogs.com</p>

Фотошоп 1977 года

Skure

<p>Фото: © discogs.com</p>

Дикие были времена...

Nikolai Kiryukhin

<p>Фото: © discogs.com</p>

Есть в этом что-то фрейдистское

Anita Holleufer

<p>Фото: © discogs.com</p>

Я бы тоже разозлился, если бы парикмахер сотворил со мной такое

Wil Vanderheijden

<p>Фото: © discogs.com</p>

Просто переведу вам названия песен: 4 — "Убей женщину, которая не моет голову"; 6 — "Дайте ей мыло, друзья"; 11 — "Мы просто принимаем ванну"

Biljana Malesevic

<p>Фото: © discogs.com</p>

Кико забавный. Совсем не похож на убийцу

Withnail

<p>Фото: © discogs.com</p>

Когда вы наконец нашли укромный угол, чтобы выпустить газы, но видите, как кто-то направляется в вашу сторону

Withnail

<p>Фото: © discogs.com</p>

Оливер Мандич — наш Дэвид Боуи

Ivana Maksimova

<p>Фото: © discogs.com</p>

А этот не похож на человека, который по ночам прячется в кустах и заглядывает в чужие окна

Withnail

<p>Фото: © discogs.com</p>

Он так и видит вас в одной из тех подержанных тачек, которыми торгует

Marky Mark And The Funky Bunch

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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