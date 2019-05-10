15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть

Что-то я не видел его на "Энтерпрайзе"...
Withnail
Храбрая женщина!
Biljana Malesevic
На бедолагу в жёлтом, должно быть, напали дикие звери
Isabelle
Югославская версия мамы Стифлера
Marky Mark And The Funky Bunch
Это же готовый мем!
nothanks
Фотошоп 1977 года
Skure
Дикие были времена...
Nikolai Kiryukhin
Есть в этом что-то фрейдистское
Anita Holleufer
Я бы тоже разозлился, если бы парикмахер сотворил со мной такое
Wil Vanderheijden
Просто переведу вам названия песен: 4 — "Убей женщину, которая не моет голову"; 6 — "Дайте ей мыло, друзья"; 11 — "Мы просто принимаем ванну"
Biljana Malesevic
Кико забавный. Совсем не похож на убийцу
Withnail
Когда вы наконец нашли укромный угол, чтобы выпустить газы, но видите, как кто-то направляется в вашу сторону
Withnail
Оливер Мандич — наш Дэвид Боуи
Ivana Maksimova
А этот не похож на человека, который по ночам прячется в кустах и заглядывает в чужие окна
Withnail
Он так и видит вас в одной из тех подержанных тачек, которыми торгует
Marky Mark And The Funky Bunch
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