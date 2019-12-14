Enigma против импотенции. Какие болезни лечит музыка

Последние исследования учёных из Стокгольма показали, что звуковые вибрации и ритмы способны лечить от разных болезней. Речь идёт именно о музыке, а не о лечении звуками, которое практиковалось ещё в древнеегипетской и древнекитайской медицине. У музыки есть характерная особенность, которая и позволяет добиваться целительного эффекта.

— Воздействие музыки на мозг происходит за счёт регулярных повторов тех или иных частей музыкальной композиции, что гармонизирует работу мозга и сердца, — поделился музыкотерапевт, психолог и музыкант Евгений Зайцев.

Правильно подобрав музыкальный жанр, можно вылечить то или иное заболевание. По мнению Евгения Зайцева, важно учитывать такой фактор, как генетика: на одного музыка действует сильнее, на другого — слабее. Но эффект в любом случае благотворный.

Сексуальные расстройства Музыка повышает либидо, увеличивает у мужчин уровень тестостерона в крови, помогает женщинам раскрепоститься и получить оргазм Фото © Pixabay/whoalice-moore

По мнению Евгения Зайцева, для восстановления половой функции нужно слушать группу Enigma. Также подойдут Era, Enya, Gregorian, Vangelis и другие исполнители в жанре new age.

Ожирение Когда мы едим под ритмичную музыку — мы не чувствуем насыщения и набираем вес. Чтобы похудеть, надо слушать спокойную музыку Фото © Shutterstock

Чтобы похудеть, откажитесь от фастфуд-ресторанов — там чаще всего играет энергичная музыка, заставляющая вас потреблять больше. Принимайте пищу в тишине или под музыку в жанрах ambient, relaxing jazz. Из классики подойдёт Вивальди.

Слабоумие, задержка в развитии В 1991 году был открыт "эффект Моцарта", согласно которому классическая музыка способна повышать интеллект и улучшать память Фото © Pixabay

Кроме Моцарта для этой цели подойдут Бах, Бетховен, Вивальди, Григ, Шопен, Шуберт и другие классические исполнители. Специалисты рекомендуют подбирать композитора для себя. Если вы не получаете желаемый эффект от Баха — попробуйте Бетховена.

Исследования учёных показали, что классика благотворно влияет на исход хирургических операций. Она на 11% увеличивает точность действий врачей и на 10% — скорость реакции, что способствует принятию верных решений в критических ситуациях. К тому же классическая музыка усиливает работу обезболивающих.

Язва, мигрень, геморрой Все эти болезни имеют психофизическую основу и лечатся повторяющейся и успокаивающей музыкой, то есть мантрами Фото © Pixabay/ambroo

"Ом мани падме хум", "Ом крим крим крим", "Ом куркулле хум хрих сваха" и другие мантры помогут не только излечиться от психосоматических болезней, но и обрести гармонию, счастье, научиться ладить с другими людьми. Все эти мантры можно найти в открытом доступе в Интернете.

Онкология Учёные из Британии и Южной Австралии выяснили, что прослушивание рок-музыки способствует снижению роста раковых клеток Фото © pxhere.com

Рок стимулирует иммунитет человека, а также активизирует участки мозга, ответственные за самодиагностику и самолечение организма. Одна из песен, которая участвовала в эксперименте, — Thunderstruck группы AC/DC.

Исследования воздействия музыки на организм человека начались ещё 50 лет назад, и учёные, несмотря на то что достигли зримых результатов, продолжают проводить эксперименты и писать теоретические работы. Ведь в мире ещё остались болезни, для лечения которых не подобрали музыкальный жанр.