Мультталисманы на удачу. Пройди тест и выиграй в лотерею

Компания "Столото" представила новые дизайны моментальных лотерей. Выиграть миллионы теперь можно вместе с героями советских мультфильмов.

В этом году известные герои советских мультиков отмечают свой 50-летий юбилей. Любимые персонажи вернутся вновь, но на этот раз в другой ипостаси — как талисманы лотереи. К юбилею государственные лотереи, распространяемые под брендом "Столото", совместно с "Союзмультфильмом" выпустили специальную серию билетов.

Лайф подготовил ТЕСТ на знание легендарных героев из мультиков. Пройдите его, чтобы понять, насколько хорошо вы разбираетесь в советской мультипликации!

В новой серии моментальных лотерей 18 уникальных дизайнов, на которых изображены Винни-Пух, Волк, Заяц, Карлсон, Фрекен Бок, ослик Иа, Маугли с Багирой, почтальон Печкин и другие персонажи.

Билеты уже в продаже в лотерейных киосках, отделениях почтовой связи, Россельхозбанка и вендинговых аппаратах.

Максимальный выигрыш составляет 3 000 000 рублей: собрав всю серию, можно стать обладателем эксклюзивной коллекции.