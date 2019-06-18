Мультталисманы на удачу. Пройди тест и выиграй в лотерею

В этом году известные герои советских мультиков отмечают свой 50-летий юбилей. Любимые персонажи вернутся вновь, но на этот раз в другой ипостаси — как талисманы лотереи. К юбилею государственные лотереи, распространяемые под брендом "Столото", совместно с "Союзмультфильмом" выпустили специальную серию билетов.
Лайф подготовил ТЕСТ на знание легендарных героев из мультиков. Пройдите его, чтобы понять, насколько хорошо вы разбираетесь в советской мультипликации!
В новой серии моментальных лотерей 18 уникальных дизайнов, на которых изображены Винни-Пух, Волк, Заяц, Карлсон, Фрекен Бок, ослик Иа, Маугли с Багирой, почтальон Печкин и другие персонажи.
Билеты уже в продаже в лотерейных киосках, отделениях почтовой связи, Россельхозбанка и вендинговых аппаратах.
Максимальный выигрыш составляет 3 000 000 рублей: собрав всю серию, можно стать обладателем эксклюзивной коллекции.