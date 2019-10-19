Как могли выглядеть героини советских мультфильмов, если бы их рисовали в 2019-м

Иллюстратор Светлана Кузнецова живёт за рубежом и в какой-то момент заскучала по родине. Чтобы справиться с тоской, она вспомнила мультфильмы своего детства и вдохнула в их персонажей новую жизнь.

— Цель проекта — не создать лучшие версии этих героев, а продемонстрировать красоту русской культуры, — говорит Светлана. Её слова приводит издание Bored Panda.

Василиса Прекрасная впервые появляется в сборнике русских народных сказок Александра Афанасьева, изданном в 1855–1863 гг. Мультфильм вышел в 1977-м

Снежная Королева — героиня сказки Ханса Кристиана Андерсена, опубликованной в 1844 году. Советский мультфильм вышел на экраны в 1957-м

Царевна Лебедь из "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина (1831 год) воплотилась в цветной мультперсонаж в 1966 году

Русалочка в представлениях не нуждается. Советские мультипликаторы добрались до неё в 1968-м

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Шамаханская царица — ещё один плод фантазии Пушкина. "Сказка о золотом петушке" была написана в 1834 году, а мультфильм вышел в 1967-м

Принцесса из мультфильма "Бременские музыканты" (1969 год) впервые появилась в одноимённой сказке братьев Гримм

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