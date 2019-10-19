Как могли выглядеть героини советских мультфильмов, если бы их рисовали в 2019-м

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Изображения © Instagram/senswetlany

Иллюстратор Светлана Кузнецова живёт за рубежом и в какой-то момент заскучала по родине. Чтобы справиться с тоской, она вспомнила мультфильмы своего детства и вдохнула в их персонажей новую жизнь.

— Цель проекта — не создать лучшие версии этих героев, а продемонстрировать красоту русской культуры, — говорит Светлана. Её слова приводит издание Bored Panda.

Василиса Прекрасная впервые появляется в сборнике русских народных сказок Александра Афанасьева, изданном в 1855–1863 гг. Мультфильм вышел в 1977-м

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Снежная Королева — героиня сказки Ханса Кристиана Андерсена, опубликованной в 1844 году. Советский мультфильм вышел на экраны в 1957-м

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Царевна Лебедь из "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина (1831 год) воплотилась в цветной мультперсонаж в 1966 году

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Русалочка в представлениях не нуждается. Советские мультипликаторы добрались до неё в 1968-м

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Царевна Забава — персонаж сказки и одноимённого мультфильма "Летучий корабль" (1979 год)

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Шамаханская царица — ещё один плод фантазии Пушкина. "Сказка о золотом петушке" была написана в 1834 году, а мультфильм вышел в 1967-м

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Принцесса из мультфильма "Бременские музыканты" (1969 год) впервые появилась в одноимённой сказке братьев Гримм

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Классический персонаж европейских сказок Золушка превратилась в персонаж советского мультфильма в 1979 году

<p>Изображения © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/senswetlany/" target="_blank">senswetlany</a></p>

Звезда Disney подверглась жестокой критике за фото без нижнего белья

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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