Камера сняла мощный взрыв, который устроил хозяин, объявивший войну муравьям

Неизвестный горе-дезинсектор устал видеть каждый день на своём заднем дворе полчища мерзких муравьёв и подошёл к вопросу серьёзно.

Существует несколько способов вывести насекомых с заднего двора, но большую часть из них не советуют проводить без наблюдения со стороны профессионалов. Но этот парень, видимо, вознамерился справиться своими силами, и вот что у него получилось. На видео, попавшем в Сеть, владелец лужайки пытается поджечь вход в муравейник, и выходит у него не с первого раза.

Зато когда у мужчины задуманное всё же получается, раздаётся сильный грохот, который пугает и самого хозяина, и его собак. К счастью, единственными жертвами взрыва стали газон и гордость мужчины, над которым уже стали шутить в Сети, создавая мемные видео. Его поступок, правда, становится только глупее, если разобраться в том, что случилось.

Дело в том, что такой способ выведения насекомых правда существует. В муравейник закачивают газ, а затем подносят спичку. Но, как очевидно всем, шутки с горючими веществами слишком опасны, поэтому такие манипуляции лучше оставить профессионалам. Иначе получится как у героя ролика: слишком много газа и в итоге — внезапная ландшафтная перепланировка.

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