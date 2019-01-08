Телёнок-циклоп стал божеством для жителей Индии, выжив после страшных родов

Местные жители ухаживают за новорождённым, поскольку его отвергла собственная мать.

Жители Индии провозгласили божеством телёнка, который родился с одним большим глазом. Несмотря на то что у новорождённого также отсутствует нос, он по-прежнему жив. Поскольку мама отвергла его, то сейчас за животным ухаживают местные сельчане, сообщает The Sun.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что телёнок с трудом дышит.

После того как телёнок появился на свет, люди стали приезжать, чтобы увидеть его. Теперь они считают его чудом Божьим и стали ему поклоняться Источник

В действительности у телёнка редкое врождённое заболевание под названием циклопия, которое встречается как у животных, так и у людей. В частности, ещё в утробе матери у зародыша не разделяются левое и правое полушария мозга. Животные с подобным диагнозом обычно рождаются мёртвыми или умирают в ближайшее время.