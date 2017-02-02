Тормоз реформ. МЧС избавили от неэффективных генералов

Президент Владимир Путин снял с должностей 13 высокопоставленных спасателей в рамках масштабной реорганизации системы управления МЧС.

Как говорится в тексте указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации, 13 сотрудников спасательного ведомства должны оставить свои посты, причём двое из них по распоряжению главы государства и вовсе увольняются с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России генерал-полковник Юрий Ковалёв и начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия Виктор Михайлов. Что касается причин зачистки в руководстве МЧС, то эксперты говорят, что отставленные генералы "не тянули" работу в условиях реформ.

— Президент своим указом сбросил балласт, состоявший из неэффективных управленцев, тормозивших назревшую реформу более мобильного управления МЧС РФ, — рассказал Лайфу источник в спасательном ведомстве.

По его словам, для самих генералов это не стало сюрпризом. Ещё в середине прошлого года они уже знали о предстоящих сокращениях из-за начавшейся в 2016 году реорганизации системы управления МЧС РФ.

11 отправленных в отставку генералов МЧС пока формально числятся в строю. Их дальнейшая судьба решится в ближайшие недели.

— Руководители и их первые заместители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров, которые освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России, пока останутся в системе, но, скорее всего, на должностях советников или помощников руководителей, — утверждает собеседник Лайфа в МЧС РФ.

Между тем, на официальном сайте МЧС РФ утверждается, что в ведомстве продолжается переход на трёхуровневую систему управления. В этой связи некоторые из руководителей освобождены от должностей. С каждым из отставников обещают провести беседу и рассмотреть их кандидатуры на другие должности в системе МЧС. Тех, кто уже достиг предельного или пенсионного возраста, после всех предусмотренных законом процедур с почётом проводят на пенсию.

По информации Лайфа, вряд ли с почётом уйдёт на пенсию уволенный не только из МЧС РФ, но и с военной службы генерал-полковник Юрий Ковалёв, возглавлявший Департамент территориальной политики МЧС РФ.

— Генерал-полковник Ковалёв отвечал за деятельность и слаженность сил и средств региональных подразделений МЧС РФ. И его жёсткая отставка, скорее всего, связана с вереницей гибели его подчинённых: во время спасательных операций в на шахте "Северная" в Республике Коми, при авиакатастрофе ведомственного Ил-76 в Иркутской области при тушении лесных пожаров, гибели главы МЧС по Приморскому краю во время наводнения, а также столичных пожарных при ликвидации возгорания производственных ангаров на востоке Москвы, — утверждает собеседник Лайфа в спасательном ведомстве.

По данным же источников Лайфа, глава МЧС РФ Владимир Пучков ещё летом прошлого года знал, что сокращений в руководстве ведомства в начале 2017 года не миновать. В августе 2016 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому из территориальных органов МЧС России до 1 января 2017 года должны быть уволены 6 тысяч человек.

Кроме того, этим же указом президент установил предельную численность МЧС России на уровне 288 тысяч человек, включая 251,3 тысячи сотрудников Федеральной противопожарной службы и 7,2 тысячи — военнослужащих спасательных воинских формирований министерства.

— Данная реорганизация позволит уменьшить количество чиновников и не отразится на общей эффективности. Часть сотрудников МЧС, которые подлежат сокращению, будут переведены на гражданские должности в реагирующие боевые подразделения, которые участвуют в выполнении задач по тушению пожаров, ликвидации ЧС, реагировании на ДТП и выполнении всех задач, связанных с оказанием помощи и поддержки людям в беде, — отметил глава ведомства.

— Частичный перевод сотрудников на гражданские должности позволит сбалансировать финансирование МЧС РФ, — говорит источник Лайфа в аппарате правительства.