"Спасательная" экономия. Сотрудникам МЧС запретили совмещение

Сотрудникам МЧС с июля запрещено выполнять "дополнительную работу по совмещению обязанностей и совместительство". Об этом говорится в письме, подписанном первым заместителем главы МЧС Владимиром Степановым. Письмо было разослано в региональные управления и центры МЧС.

В письме такая мера названа мероприятием по сокращению текущих расходов и повышению эффективности деятельности. На форумах сотрудники МЧС пишут, как они совмещают обязанности: "Я служу в пожарной охране на должности начальника караула пожарной части и ещё исполняю обязанности тоже начальника караула, но уже другой части (части находятся в одном здании), так как эта должность вакантна порядка двух лет".

Руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин комментирует нововведение так:

"Когда не хватает пожарных, то сотрудник, пользуясь тем, что график позволяет, замещает разные должности. Человек на это идёт, потому что у него маленькая зарплата и ему нужно как-то жить. Жить на зарплату пожарного не во всех регионах реально. А принятая мера может привести к тому, что число работников, которых можно одновременно задействовать на мероприятиях без введения спецрежимов типа ЧС, сократится. Пожарной безопасности в населённых пунктах и на природных территориях на пользу не пойдёт".

Ещё одна мера, указанная в письме Степанова, — "продолжить работу по выполнению плана увольнения личного состава". Как сообщалось, на режим экономии ведомство начало переходить в 2013 году. Тогда на сайте МЧС появился доклад, согласно которому к 2016 году планировалось почти на 10% сократить должности старших офицеров и на 16,5% — должности старших начальников в Федеральной противопожарной службе.

В декабре 2014 года глава МЧС Владимир Пучков заявил, что никаких сокращений личного состава в МЧС не планируется, однако продолжается работа по сокращению обеспечивающих и вспомогательных структур.

В 2015 году стало известно о планах МЧС подрезать на 10–20% штаты своего столичного главка, подразделений надзорной деятельности, обеспечивающих подразделений, гражданского персонала.

Подобные новости звучат до сих пор: как сообщалось в феврале 2017 года, в Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек. Также сообщалось о планах постепенно уменьшать бюджет МЧС.