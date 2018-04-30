FAQ: Почему нельзя смешивать алкоголь и антибиотики?

“Мне не наливать, я антибиотики принимаю,” – наверняка вы слышали эту фразу от своих знакомых. Действительно, многие знают, что если пить антибиотики, то на протяжении всего курса алкоголь — это табу. Но мало кто в курсе, с чем это связано. Лайф спросил у профессиональных наркологов, почему опасно смешивать алкоголь и антибиотики.

Для начала вспомним, что такое антибиотики. Это противомикробные лекарства, которые призваны убивать болезнетворные клетки в организме. Но вместе с вредными микроорганизмами антибиотик способен "цеплять" и здоровые участки. Поэтому приём таких лекарств во всех странах мира власти сейчас пытаются строго регламентировать — чтобы люди их не пили просто так.

Антибиотик — это очень мощный препарат. И за его переработку в организме отвечает печень. В этом и кроется самая большая опасность совмещения алкоголя и этих лекарств.

— Ряд антибиотиков блокируют фермент (молекулы белка, которые ускоряют процессы в организме — прим. Лайфа) ацетальдегиддегидрогеназу. А спирт, попадая в организм, сначала превращается в ацетальдегид — крайне токсичное вещество. В норме у здорового человека этот яд быстро перерабатывается в печени с помощью вышеупомянутого фермента. А если он заблокирован, то при приёме даже небольшого количества алкоголя мы получаем развёрнутую симптоматику отравления, — объяснил врач-нарколог Владимир Колосунин.

Проще говоря, алкоголь приносит в организм специфический яд. Когда человек в нормальном состоянии, в его организме вырабатывается своеобразный борец с этим ядом. Но если пить антибиотики, этот борец будет занят переработкой таблеток, а на алкоголь его сил может уже не хватить. А значит, в организме появится избыток алкогольного яда, как следствие — тошнота, рвота, слабость и другие признаки интоксикации (отравления).

Нарколог также напоминет, что алкоголь и его компоненты — достаточно активные вещества, способные непредсказуемо взаимодействовать со многими лекарствами.

Например, некоторые препараты, в том числе и антибиотики, имеют побочные действия на нервную систему (могут быть головокружения, бессонница, сонливость, раздражительность и так далее). Алкоголь также оказывает огромное влияние на нервную систему. Получается, что если совместить спиртное и лекарства, нагрузка на организм возрастает в разы. А значит, головокружение и прочие "побочки" усилят своё влияние на нервы. Как результат — срывы, истерики, может дойти даже до инсульта.

Врачи напоминают: принимать антибиотики стоит только по назначению врача, чтобы не навредить себе. С алкоголем рекомендация стандартная — чрезмерное употребление горячительного сильно вредит вашему здоровью.