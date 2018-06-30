FAQ: Ощущение кома в горле — что это такое?

Часто ощущение кома в горле появляется во время или после стрессовых ситуаций — горло как будто сдавливается, сложно глотать, не хватает воздуха. Это связано с тем, что когда мы нервничаем, напрягаются все мышцы — в том числе и горло. Обычно в таком случае "комок" проходит тогда, когда наступает спокойствие.

Если количество стресса в вашей жизни слишком велико и ощущение комка в горле не даёт спокойно жить, то лучше обратиться к психотерапевту. Только врач обязательно должен сначала исключить все другие возможные причины этого ощущения — а их немало.

Опухоль. Пожалуй, самая опасная причина, которую стоит проверить как можно быстрее. Создавать дискомфорт в горле может доброкачественная опухоль. Для её устранения потребуются либо консервативные методы лечения (лекарства и прочее), либо операция. Тянуть с устранением опухоли ни в коем случае нельзя, потому что она умеет расти и со временем может в буквальном смысле перекрыть дыхание.

Особые опасения, конечно, связаны со злокачественным образованием — по сути, это рак горла. Исход этого заболевания предсказать крайне сложно, но важно как можно раньше начать лечение у онколога.

ЛОР-заболевания. Ангина (инфекционное воспаление нёбных миндалин), фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки), ларингит (воспаление гортани) — эти заболевания всегда сопровождаются отёком тканей горла. Отсюда возникает болезненное глотание и ощущение, что горло как будто "заложено". Этот "комок" сам не пройдёт, потребуются специальные лекарства, которые назначит врач.

Проблемы с ЖКТ. Для того чтобы понять, является ли комок в горле признаком проблем с желудочно-кишечным трактом, нужно припомнить, были ли до этого отрыжки, изжога, кислый привкус во рту и боль в желудке. Если были, а ощущение кома в горле появляется почти сразу после еды, то вполне возможно, что у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — это заболевание, при котором в пищевод регулярно происходят выбросы кислоты из желудка. От этого и появляется дискомфорт в глотке.

Заболевания щитовидной железы. При нарушении работы щитовидной железы (например, при недостатке йода, "хранилищем" которого является этот орган) она может увеличиваться. Это вполне заметно внешне — щитовидка начинает "выпирать" спереди на шее. И, соответственно, сдавливать горло. Это состояние поправимо, важно сразу же, не затягивая, обратиться к эндокринологу.

Увеличение лимфоузлов. Ещё одной причиной может быть увеличение лимфоузлов (лимфаденопатия) в шейной области, что также провоцирует чувство дискомфорта в горле.

Травма. Ощущение лишнего предмета в горле может быть и следствием травмы. Бить в горло совсем необязательно, чтобы его повредить — травмы появляются из-за грубой пищи или же после эндоскопического исследования (гастроскопии, например, когда шланг, который опускают в желудок по пищеводу, может повредить ткани глотки).

Если в таком случае неприятные ощущения в горле беспокоят сильно, то можно обратиться к врачу. Но обычно посттравматический "ком" проходит сам по себе в течение нескольких дней.

Остеохондроз. Болезненные сдавливающие ощущения в горле могут появиться при проблемах с шейным отделом позвоночника. Обычно это бывает при остеохондрозе (нарушении работы суставных хрящей) с дорсопатией в шейном отделе (это когда поражаются позвонки, мышечные ткани и нервные волокна в области шеи). Дополнительные признаки заболевания — боль в спине и голове, бессонница, слабость, боли в груди и так далее.

Аллергия. При развитии аллергической реакции отекают слизистые оболочки носа, глаз и, в том числе, горла. У кого-то это проявляется слабо, но на сильные аллергены возможно развитие отёка Квинке. Это очень сильный приступ удушья, который, естественно, "закладывает" горло. Если вовремя не купировать приступ, это может привести к смерти.

Как рассказала Светлана Бурнацкая, врач-терапевт клиники "Медицина", при появлении ощущения кома в горле прежде всего нужно обратиться к терапевту (если это вас критически беспокоит). Этот специалист уже должен выяснить истинную причину таких неприятных ощущений и, если потребуется, выдать направление к другим врачам (ЛОРу, гастроэнтерологу, эндокринологу и другим).