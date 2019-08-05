Мечтала о смерти и не любила секс. Мэрилин Монро, которую никто не знал

Лайф выяснил, почему всех продюсеров самой известной блондинки на свете сейчас посадили бы за харассмент.

5 августа, после того как она второй раз вышла замуж за одного и того же человека, великая блондинка была обнаружена в своём номере мёртвой. Версии рождались одна за одной: заговор ЦРУ, наркотики, трагическая ошибка психоаналитика, давшего сильнодействующий препарат...

Плохая наследственность Дед Монро умер от сифилиса. Заразу он подцепил не половым путём, а на работе в Мексике, где царила антисанитария Фото © AP Photo / Alastair Grant

Её мать Глэдис страдала острой формой параноидальной шизофрении и однажды, когда девочке было семь лет, бросилась на соседа с ножом. Старший брат Мэрилин Монро умер в шестнадцать лет, правда, причина столь раннего ухода покрыта тайной.

До 20 лет её звали Норма При крещении девочка получила имя Норма Джин Мортенсон. Первый псевдоним — Жанна Норман — она взяла в восемнадцать Фото © Hulton Archive / Getty Images

На старте актёрской карьеры киностудия "Двадцатый век Фокс" предложила ей несколько псевдонимов, среди них Кэрол Линд, Клэр Норман, Мэрилин Миллер. Норме понравился последний вариант, только фамилию она поменяла, взяв бабушкину. Так родилась Мэрилин Монро.

Детство прошло в детдоме и в приёмной семье Её мать Глэдис, когда девочке не было и года, отдала её Болендерам, приёмным родителям, которые держали малютку в ежовых рукавицах Фото © Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images

Одумавшись, нерадивая мать забрала дочку, но, когда будущей актрисе исполняется семь лет, Глэдис оказывается в психушке. До девяти лет Норма жила у подруги матери, Грэйс, которая души в ней не чаяла.

Но потом Грэйс выходит замуж, и девочка становится лишней в этом доме. Норму отдают в детдом, где её пытаются удочерить, но Грэйс не даёт согласия. Всего она сменила больше десяти приёмных семей. Только в 16 лет Норма перестанет кочевать из дома в дом, потому что начнёт жить самостоятельной жизнью.

Будучи подростком, дважды пыталась покончить с собой В психологии есть термин "синдром Мэрилин Монро" — невозможность быть счастливой. Один из его симптомов — тяга к суициду Фото © Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Подростком она однажды включила газ и попыталась задохнуться, в другой раз наглоталась снотворного. В обоих случаях её успели откачать. Впоследствии, когда она была известной актрисой, возлюбленные не раз вызволяли её из лап смерти.

Мэрилин Монро работала на заводе В 1942 году, в шестнадцать лет, будущая актриса бросает школу, выходит замуж и устраивается на завод клепальщицей Фото © AP Photo

Работает добросовестно, не выделываясь и не выделяясь. В разгаре Вторая мировая война, и американские журналы всячески стараются прославлять американскую армию.

В один прекрасный день на завод, где работает Монро, приходят фотографы, чтобы найти девушек для пропагандистских фото. Так Норма становится моделью.

Скандал с порнографией и победа Поработав моделью, Монро пробивается в актрисы. Но в начале 50-х годов она продолжает сниматься для эротических календарей Фото © AP Photo

Это намного больше, чем оклад заводского рабочего, и в то же время табу для актрисы, нарушение которого могло поставить крест на будущей карьере. Ведь такой промысел приравнивался к порнографии. Она снималась под псевдонимами, но однажды некий бдительный гражданин обнаружил сходство между девушкой из календаря и актрисой с киноэкрана и чуть не грянул скандал.

Развязка получилась как в сказке: влиятельный издатель и основатель журнала Playboy Хью Хефнер купил фотографию за 500 долларов, сделав её популярной и расширив границы дозволенного. Времена стали более демократичными в плане нравов, и уже скоро известные режиссёры будут эксплуатировать сексуальность Мэрилин Монро. Снимки обнажённой актрисы станут печатать на рубашках, наволочках и игральных картах.

Всех продюсеров Мэрилин сегодня бы посадили за харассмент С секс-символом часто обходились по-свински. Продюсеры эксплуатировали образ легкомысленной блондинки и грязно домогались Фото © AP Photo

Джонни Хайд, один из немногих в бизнесе, кто мог её защитить, умер от сердечного приступа в 1950 году, после того как заключил с ней семилетний контракт. Она терпела сексизм и пренебрежение коллег-мужчин. Её считали за дуру. Суперзвезда 50-х Лоренс Оливье на съёмках фильма "Принц и танцовщица" прямо выпалил Мэрилин Монро: "Всё, что вам нужно, — это быть сексуальной".

Любовники Мэрилин Монро Актриса трижды была замужем, имела много любовников, среди самых известных — актёр Марлон Брандо и президент Джон Кеннеди Фото © Pictorial Parade / Archive Photos / Getty Images

О безуспешных поисках Монро любви можно снять фильм, если не сериал. Она встречалась с актёром и певцом Ивом Монтаном, писателем Робертом Слатцером, основателем компании "Двадцатый век Фокс" Джо Шенком, актёром из фильма "В джазе только девушки" Тони Кёртисом, фоторепортёром журнала Look Милтоном Грином, режиссёром Николасом Рэем, секс-символом Полом Ньюманом, миллионером Генри Розенфельдом.

Фригидная Монро Монро часто говорила, что секс и сексуальные проблемы её волнуют не больше, чем чистка туфель Фото © AP Photo

Кому-то это покажется позой избалованной вниманием мужчин кинозвезды, но на самом деле в основе лежали психологические травмы, полученные в подростковом возрасте. Её, несовершеннолетнюю, дважды пытались изнасиловать. Сначала — муж опекунши Грэйс, когда девочке едва исполнилось одиннадцать, затем, когда ей было двенадцать, — тринадцатилетний сын тётки Оливии.

После этого девочка надолго прониклась отвращением к мужчинам. Впоследствии она будет тщетно искать любви и понимания и не найдёт в первую очередь из-за того, что так и не сможет никому довериться полностью.

Недовольство своей внешностью У Монро было слишком много комплексов: ей не нравились собственные уши, волосы, бёдра, ноги Фото © AP Photo / Matty Zimmerman

Мэрилин считала себя низкорослой и, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, нуждалась в высоких каблуках. Она сделала несколько пластических операций: исправила нос, врачи решили проблему с волосами, росшими треугольным выступом на лбу, а затем парикмахеры перекрасили её из шатенки в блондинку.

И все равно её не покидало чувство, что она дурит толпу, что она не заслужила народной любви. Все эти страхи гасились большим количеством спиртного и барбитуратов, что и привело к печальным последствиям.

Депрессия и сорок дублей В последний год Мэрилин Монро почти не выходила из депрессии. Она недели напролёт проводила в своей спальне, отказывалась от еды Фото © Getty Images

Принимала снотворные, чтобы заснуть, стимуляторы, чтобы пробудиться, наркотики, чтобы забыться. В периоды упадка она не следила за собой, и гримёрам с парикмахерами стоило немалых усилий, чтобы привести её в порядок.

Ей по-прежнему предлагали роли, но каждая реплика давалась ей с трудом, зачастую приходилось делать по сорок дублей.

Рука ЦРУ, происки мафии, ошибка врача Всё закончилось печально: в ночь на 5 августа она приняла снотворное и заснула навсегда Фото © AP Photo

Когда СМИ сообщили печальное известие, по стране прокатилась волна самоубийств. Даже те, кто распускал про актрису грязные сплетни, признавали несправедливость ухода молодой талантливой женщины в самом рассвете сил.

Родилось несколько версий гибели, самые экстравагантные связаны с мафией и спецслужбами. Говорили, что у Монро был секретный дневник, куда она записывала самые интимные подробности, которые касались высокопоставленных лиц. По другой версии, её врач ошибся с прописанной дозировкой успокоительного.