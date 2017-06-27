Прощай, Балашиха. Что мэр города Жирков сказал жителям после отставки?

Сегодня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков подал в отставку. Как пояснили в пресс-службе Правительства Подмосковья, он уже написал заявление о сложении с себя полномочий по собственному желанию.

Сам Жирков попрощался с жителями города через социальные сети, разместив следующее обращение:

Дорогие жители Балашихи!

Долгое время мы вместе с вами делали наш город лучше.

Мы вместе строили детские сады и школы, сажали лес, решали насущные проблемы.

Но жизнь задаёт свой тон и ставит новые задачи.

Я принял решение уйти в отставку.

Признаюсь честно, это далось мне нелегко.

Но я знаю, что у вас и нашего города всё будет хорошо!

С уважением. Ваш Евгений Жирков.

О подмосковной Балашихе в последние недели заговорили после того, как местные жители во время прямой линии с Путиным пожаловались на огромную свалку, которую даже видно из космоса. В итоге президент РФ постановил в течение месяца её закрыть. Кроме того, многих потрясла новость о "пьяном мальчике" Алёше, которого насмерть сбила местная жительница. Экспертиза показала, что в крови шестилетнего ребёнка было 2,7 промилле алкоголя.