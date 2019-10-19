Мэр всех переплюнул в дерзости, прислав вместо себя на встречу картонную копию

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Фото © Facebook / 3 Minutos Informa Chiapas

Это звучит как забавный приём из глупой комедии, но избирателям из мексиканского города Пичукалько было совершенно не до смеха. Многие ждали возможности посмотреть на главу города, и такого подвоха никто предвидеть не мог.

Мойсес Агилар Торрес, мэр, ославивший свой маленький городок на весь мир, должен был появиться на официальном мероприятии в больнице. На встречу приехало огромное количество (для Пичукалько) жителей — около 200, в том числе старики и дети. Все нашли время посетить встречу, кроме, как оказалось, самого мэра, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/3minutosinforma/?__xts__%5B0%5D=68.ARDPOCYTLbLX9PHXJASobWDK_8UIIWZIOJbSRfjKItY7A8GucA1CRYxzsf_gcMGfo1VXBKEzHFx4axncd3-ZfCGpf7yHwtxON9OtqYdj3XbkVSHrgDiR5QcWgqiTk5N6IaSO-CAWVjei9MR3vaFA8MeuXp4VkndzadLPC30NJPGJUE7jT7uES1xzko4n2frXegCQb74L1M08B4Q7h9uudgaV-0WL-JztCFzsl7yDq0pJ3IqaNztRZEWe_ATIPyrMnoQ0HlrryUpFVBhdgZwVO6hOiUIpRiH9fsQ9QstlggipNbFvxeLUYVeq83xAHmwhDMIVdNF_U34JKPMvGh0SgdfCCQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>3 Minutos Informa Chiapas</strong></a></p>

Вместо себя Мойсес отправил картонную ростовую фигуру. Вероятно, мужчина посчитал, что никто не заметит ничего странного. Присутствующие на мероприятии жители принялись выкладывать фото с "мэром" в соцсети, поднимая волну негодования. Никаких официальных причин, объясняющих, почему Мойсес не появился в больнице, не было.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/3minutosinforma/?__xts__%5B0%5D=68.ARDPOCYTLbLX9PHXJASobWDK_8UIIWZIOJbSRfjKItY7A8GucA1CRYxzsf_gcMGfo1VXBKEzHFx4axncd3-ZfCGpf7yHwtxON9OtqYdj3XbkVSHrgDiR5QcWgqiTk5N6IaSO-CAWVjei9MR3vaFA8MeuXp4VkndzadLPC30NJPGJUE7jT7uES1xzko4n2frXegCQb74L1M08B4Q7h9uudgaV-0WL-JztCFzsl7yDq0pJ3IqaNztRZEWe_ATIPyrMnoQ0HlrryUpFVBhdgZwVO6hOiUIpRiH9fsQ9QstlggipNbFvxeLUYVeq83xAHmwhDMIVdNF_U34JKPMvGh0SgdfCCQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong>3 Minutos Informa Chiapas</strong></a></p>

Благодаря Мойсесу Агилару Торресу мы стали настоящим посмешищем на всю Мексику!

Хосе Хуан Балькасар

Мойсес решил оставить карьеру медбрата и перешёл в политику, где в 2018 году победил на выборах и стал мэром города. Особых претензий у местных жителей к мужчине не было — до этого момента. Выходка с картонным двойником вызвала огромную бурю недовольства в соцсетях, и не только в Пичукалько.

Чиновник так достал подчинённого, что тот уволился, отомстив ему на весь Twitter

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