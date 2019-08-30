Мэттью Макконахи устроился на постоянную работу, не связанную со съёмками в кино

Недавно Техасский университет сообщил в "Твиттере" счастливую для студентов весть. Было решено принять на полную ставку известного актёра Мэттью Макконахи. Он будет преподавать сценарное мастерство, а именно то, какой путь проходит сценарий от начала и до конца, пишет Unilad.
Макконахи выступал в качестве приглашённого преподавателя в Университете Техаса с 2015 года. Студенты отмечали его профессионализм и страсть к теме. Актёра всегда было интересно слушать, а его желание помочь студентам замечали даже другие преподаватели.
Судя по комментариям пользователей Сети под твитом с новостью, астрологи объявляют неделю переводов в Техасский университет.
Это так здорово! Хотел бы я учиться в этом универе...
Frederick Lopez
Вселенная намекает, чтобы я бросала науку и шла в сценарное мастерство?
Whatseatingpat
Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет