Мэттью Макконахи устроился на постоянную работу, не связанную со съёмками в кино

49-летний голливудский актёр решил разнообразить свою жизнь и показать себя поклонникам с иной стороны.

Недавно Техасский университет сообщил в "Твиттере" счастливую для студентов весть. Было решено принять на полную ставку известного актёра Мэттью Макконахи. Он будет преподавать сценарное мастерство, а именно то, какой путь проходит сценарий от начала и до конца, пишет Unilad.

Макконахи выступал в качестве приглашённого преподавателя в Университете Техаса с 2015 года. Студенты отмечали его профессионализм и страсть к теме. Актёра всегда было интересно слушать, а его желание помочь студентам замечали даже другие преподаватели.

Судя по комментариям пользователей Сети под твитом с новостью, астрологи объявляют неделю переводов в Техасский университет.

Это так здорово! Хотел бы я учиться в этом универе... Frederick Lopez

Вселенная намекает, чтобы я бросала науку и шла в сценарное мастерство? Whatseatingpat

Мэттью Макконахи получил диплом о среднем образовании спустя 30 лет