Политическая педофилия. Как Навальный делает бизнес на детях

Журналист Михаил Шахназаров — о маргинальных псевдолибералах и о том, как токсичные сборы в Интернете кормят оппозиционеров с разных рук.

"Кругом — враги, и пора выводить на улицы молодняк", — крутилось в голове Навального, его глаза напоминали очи милого и обескураженного суриката, и он всеми силами пытался собрать воедино остатки мыслей, которые предательски скакали в разные стороны".

Вполне себе начало для рассказа или даже романа. Но грустного. Алексей Навальный стал предсказуем, истеричен, и, главное, он перестал видеть грани дозволенного. Причины — в нежелании Алексея мириться с реалиями жизни. А они таковы, что ему пора прекратить играть в две опасные игры сразу. Вот смотрите. У Алексея есть аналог "Рогов и копыт" под названием "Фонд борьбы с коррупцией". Благодаря пожертвованиям в эту организацию Алексей оплачивает поездки на отдых, жильё и автомобили.

И никакими расследованиями его контора не занимается. Все материалы (львиная доля из которых — липовые) спускаются ему заокеанскими хозяевами. Вместе с хорошими гонорарами. То есть? Выражаясь языком нашей до упора маргинальной оппозиции, разводная контора для лохов, в которой Навальный получает с двух рук. А ежели выражаться языком нормальным, то организация токсичных сборов при помощи интернет- платформ. И это для Навального — чистый бизнес.

Второй бизнес — прибыльнее. Это организация протестов с вовлечением молодёжи, щедро оплачиваемых теми же Штатами. Эдакая политическая педофилия. Отсюда и слабодумающий юноша в шортах, кричащий на Трубной о том, что Россия — это фашистское государство. Слушая этого юношу, приходишь к выводу, что вперёд молодёжь ведут люди плохо образованные и истеричные.

Посмотрите на самого Навального, на Яшина, на Соболь. Что они могут, кроме как кричать и клеймить? А ничего. Потому как сами — полуфабрикаты во всём, что касается профессионализма. И, если они не понимают, что нужно вовремя тормознуть, когда переходишь черту, за которой — жизни детей, к ним пора применять меры.

Навального в очередной раз задержали. На сей раз за призывы выйти на несанкционированную акцию 27 июля. Если задержали снова на 15 суток, то для него это уже как абонемент. Пятнадцать суток для бизнесмена, делающего деньги на наших детях, — это маловато. Это и есть тот самый либерализм, о котором кричит маргинальный псевдолиберал Навальный и его подельники. Ну что же...

Секта Алексея уже ждёт твитов и селфи из автозака. А люди нормальные ждут адекватной оценки деятельности этого товарища. Ведь такие действия подпадают под статью КоАП РФ 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".