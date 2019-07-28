Профессия — провокатор. Кто выклянчивает рубли со школьных обедов?

Журналист Михаил Шахназаров — о трудовых буднях лакричных революционеров. Страну развалить — это вам не построить.

Сегодня утром внимательно посмотрел видеоролики, снятые во время вчерашней акции протеста, и вспомнил, как накануне пестрели такими мантрами соцсети, при помощи которых настраивали молодёжь: "Ничего не бойтесь. Ни ОМОН, ни бойцы Росгвардии не применят к вам грубой физической силы и не пойдут на крайние меры. Власти это невыгодно, а все места противостояния под камерами". И камеры вкупе со съёмкой операторов и пользователей мобильных показали действительно многое. Что вся эта наэлектризованная агрессией толпа могла себе позволить такой беспредел только в чересчур гуманной России.

Хамски похлопать американского полицейского по щеке означает моментальное насыщение организма свинцом, вольность со стороны женщин к голландским стражам порядка тут же пресекается ударами ногами (лично наблюдал такую сцену в Эйндховене), а в Латвии "революция зонтиков" 2009 года закончилась выбитым глазом одного из протестантов и сроками заключения до восьми лет. И это за перевёрнутое авто полиции и булыжниковую атаку полицейской цепи.

О том, как французские полицейские молотили канареечные жилеты, и говорить не стану. Вы к этим свободам толкаете детей, господа организаторы? Ну значит, у вас нет ни совести, ни сердца, ни детей. Про Соболь такое сказать вполне себе можно и уместно. После задержания дама умоляла отпустить её к ребёнку, но через несколько минут Соболь вновь металась по улицам, провоцируя соратников на беспорядки. А как же дитя? Перебесится и без мамы? Одним словом, женщина-революционер — горе в семье.

И откуда такая уверенность в своей правоте? Подписи давно погребённых людей предоставляли? Предоставляли. Нарушения при оформлении документов место имели? Имели, и грубейшие. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Вы зачем решили поруководить, если не способны ни на что, кроме поливов страны и власти помоями, а вся ваша борьба ведёт исключительно к разрушению? В ваших рядах есть и популисты, и горлопаны, и откровенное хамьё. Но профессиональных юристов и экономистов не наблюдается. Вы почитайте самих себя в социальных сетях, ставших для некоторых из вас и средой обитания, и бизнес-офисом. Пафос, глупости и даже "призывы поддержать рублём", цитирую Альбац. А не треснут чересчур светлые лица от такой поддержки? Из Штатов вам шлют доллары, из Европы евро, так вы и здесь побираетесь бессовестным образом, выклянчивая рубли со школьных обедов.

И если уж затронул привычную для вас среду интернет-обитания, то смею задать вопрос. Вы в алкогольных притонах воспитывались или это приобретённое? Трибунов революции сейчас очень легко отличить по несусветной площадной брани и запредельным по низости оскорблениям. Причём выделяются девушки. Вы бы пример с бойцов ОМОНа и Росгвардии брали. Мало того что они на ваши оскорбления не отвечали, так ещё и оказывали помощь пострадавшим.

И последнее. Прекратите отождествлять себя с народом. Народ — это не проплаченные столичные бездельники и завезённые с периферии искатели приключений. Народ — это не подлецы и провокаторы, открывающие тысячи левых аккаунтов в соцсетях, дабы сеять зло. Привыкайте отвечать за себя, за свои слова и поступки. Ведь такими акциями народ можно вывести из себя. И тогда ОМОНу с Росгвардией вас спасать будет тяжелее.