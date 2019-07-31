Крапивница у Навального, а зачесалось у Трампа

Журналист Михаил Шахназаров — о том, что смешнее: сыпь на теле или просьба об отгуле так называемого борца за правду.

При наблюдении за хрониками протеста у меня создаётся впечатление, что это съёмки какого-то высокобюджетного идиотического сериала. Сами посудите, Алексея Навального арестовывают 24 июля, отгружают ему 30 суток ареста, а он просит отсрочить отсидку, потому как... у него билет на концерт группы Rammstein. Нет, это, конечно, здорово, что Алексей переживал не из-за пропуска концерта Лободы или Стаса Михайлова, но вы представьте себе, что творится в голове этого человека. Кто-то из его соратников отбывает сутки, кого-то прессуют родители, есть и те, кто созывает юных сектантов на новый сбор. Но Алексею всё это до лампочки, потому как хочется пиротехнического шоу и Du Hast. И ведь хорошо, что не пошёл! Мало ли... Зиганул бы по старой привычке или крапивницей кого заразил.

История с крапивницей вообще поражает оригинальностью сюжета. Для начала одно из оппозиционных изданий вынесло в заголовок, что у Алексея Навального "дермотит", перепутав крапивницу с диареей. А затем соратники хворого лидера бросились вопить, что пастора Алексея отравили. Алексей, мало ли, может вы читаете эти строки. Так вот, бойтесь вы своих боевых товарищей. Они с таким воодушевлением лепили вам диагнозы и возможные исходы, что я бы на вашем месте озаботился. В общем, если по отбытию срока кто-то из пламенных борцов пригласит в кафе и надумает угостить кофе — либо не пейте, либо сначала дайте попробовать тому, кого вам не жалко.

Но ведь сработала эта история с крапивницей. Во-первых, возбудились ваши коллеги по сбору средств. Не удивлюсь, если скоро будет создан ФБК-2. То есть Фонд по борьбе с крапивницей. Во-вторых, сыпь на теле Алексея заметил сам Дональд Трамп! Безусловно, наблюдать за изгибами тел участниц конкурсов "Мисс мира" мистеру Трампу нравилось больше, нежели слушать про крапивницу Навального, но факт остаётся фактом. Правда, история эта так же комична, как и попытка суточника Навального взять отгул на Rammstein.

Во время брифинга по Китаю Трампу задали вопрос: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"

— Кто, что? — переспросил президент Штатов.

Правда, потом добавил:

— Слышал об этом вчера. Я разузнаю об этом.

То есть не проникся господин президент высыпаниями на телесах того, на кого потратили чересчур много. Может, он таким ответом и дал понять, что тратили зря. А ведь больше и не на кого. У Навального сыпь, Соболь вкусно голодает, на Гудкова с Яшиным ставить — так это как ставить на лошадь о трёх ногах в нормальном забеге. В общем, один сплошной лазарет, клоунада. И всё это под грохот Rammstein, на концерт которого не отпустили Алексея Навального.