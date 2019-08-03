Навальный спелся с "Инстаграмом" за деньги школяров

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как Навальный собирает людей на митинг при помощи платной рекламы в соцсети.

Смотрю вот на тех, кто искренне и беззаветно верят Навальному, Соболь и прочим, а перед глазами реклама пирамиды МММ и выступление группы "Стрелки". Почему, спросите. Да потому, что в одном случае развод на деньги доверчивых граждан, а в другом — тоже развод, но с глубоким погружением в дурновкусие. И если посмотреть на Навального, то это чистый Лёня Голубков, вытанцовывающий под "фанеру" в составе "Стрелок". Но ведь тогда в сети мошенников попадались простые, вчера ещё советские люди, которых приучали верить телевизору и газетам как себе.

А сегодня на аферы Навального клюют те, кто считает себя неимоверно продвинутыми, кто просыпается с новостями о курсе биткоина и, раскуривая кальян в компании девушки, хвастается своими успехами везде и во всём. На самом деле, в стародавние времена таких людей называли простофилями, а сейчас кличут лохами.

Доказать? Да легко. При просмотре ленты "Инстаграма" взгляд выхватил объявление "Допускай 03.08". Да-да, объявление об очередном сборе на несанкционированную акцию. Так вот, объявление это было с пометкой "Реклама" и принадлежало teamnavalny. Сечёте, ребята, выражаясь на вашем жаргоне? Навальный стрижёт с вас деньги, на часть этих денег размещает рекламу, часть кладёт себе в карман, а вы идёте нарушать закон и получать за это дубинками по хребтам. Как можно назвать людей, которые огребают за свои же деньги? Правильно. Они хуже, чем простофили.

Но есть вопросы и к "Инстаграму". Господа, любая реклама проходит проверку на законность. Я понимаю, бизнес превыше всего, но ежели я попытаюсь разместить схожую рекламу в Штатах или Европе, то рискую испробовать на себе физическую подготовку полиции, не выходя из дома. То есть помогает Навальному разводить лохов и нарушать закон одна из самых успешных социальных сетей в мире. Неплохие схемы вырисовываются, я вам скажу. Очень занимательные и интересные для расследований. И не только журналистских.